به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی مانند «گلوله گمشده ۳»، «ایپ من جوان»، «فانوس‌بانان» و «هملت» در آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته می‌پردازیم.

تماشای یک اکشن هیجان‌انگیز در شبکه ۳

فیلم سینمایی «ایپ من جوان» محصول سال ۲۰۲۰ به کارگردانی لیمینگ لی جمعه ۲ مرداد ساعت ۸:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی پانتراس فریدمن، جاناتان کاس رید و فنگ بین مو خواهید دید: ایپ من جوان بعد از آموزش های رزمی زیر نظر استادش حالا فرصت پیدا کرده در هنگ کنگ به تحصیل بپردازد. قرار است مسابقه ای بین دانش آموزان برگزار شود که ناگهان یک گروه خشن رزمی کار، همه دانش آموزان را گروگان می گیرند. بین گروگان ها پسر رئیس پلیس هم حضور دارد. رییس گروگان‌گیرها درخواست می کند رئیس پلیس برای مذاکره باید شخصا با او ملاقات کند. فرزند رییس گروگان‌گیرها سال ها پیش به قتل رسیده اما رئیس پلیس هیچ اقدامی انجام نداده چون قاتل از ثروتمندان شهر بوده است. حالا او می خواهد از رئیس پلیس انتقام بگیرد. ایپ من وقتی متوجه می شود جان دانش آموزها در خطر است ... .

این فیلم با عنوان کامل «ایپ من جوان: روزگار بحران‌ها» از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۴.۷ را به دست آورده است.

پانوس کوتژاناسیس منتقد سینما درباره این اثر گفته است: «ایپ من جوان» شاید یک پله پایین‌تر از فیلم‌های نخستین مجموعه فیلم‌های «ایپ من» باشد، اما در طول مدت زمان تماشای خود کاملاً سرگرم‌کننده باقی می‌ماند و فیلمی است که قطعاً طرفداران هنرهای رزمی را راضی خواهد کرد.

«هملت» با بازی بندیکت کامبربچ از شبکه ۴ پخش می‌شود

فیلم سینمایی «هملت» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی رابین لاف جمعه ۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بندیکت کامبربچ، سیاران هیندز و شان بروک آمده است: هملت شاهزاده دانمارک، از سوی روح پدرش مطلع می‌شود که عمویش کلادیوس او را به قتل رسانده و با مادرش گرترود ازدواج کرده است. هملت برای اثبات گناه عمویش خود را به دیوانگی می‌زند. او در مسیر انتقام، به اشتباه پولونیوس (مشاور دربار) را می‌کشد. این واقعه منجر به اندوه و جنون اوفلیا (دختر پولونیوس) و خشم برادرش لائرتس می‌شود. سرانجام در دوئلی میان هملت و لائرتس که توسط کلادیوس طرح‌ریزی شده بود، ملکه با جامی زهرآلود کشته می‌شود و ... .

این اثر که در واقع یک تله تئاتر است توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۴ را به دست بیاورد. بندیکت کامبربچ برای ایفای نقش هملت در این اثر تحسین شد.

ماجرای رفتنی بی‌بازگشت در «فانوس‌بانان»

فیلم سینمایی «فانوس‌بانان» محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی کریستوفر نیهلم جمعه ۲ مرداد ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جرارد باتلر، پیتر مولان و کانر سویندلز خواهید دید: سه نگهدارنده‎ فانوس دریایی به نام‌های توماس، جیمز و دونالد که وظیفه‎ اداره‎ فانوس دریایی را برعهده دارند، به جزیره‎ کوچک می‌روند. اما پس از مدتی آنها ناپدید می‌شوند و هرگز پیدا نمی‌شوند و ... .

این اثر که با عنوان «مفقود شدن» نیز شناخته شده است از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۵.۹ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۸۴ را به دست آورد. به رغم رضایت منتقدان اما، «فانوس‌بانان» در گیشه چندان موفق نبود.

مارک کرمود منتقد سینما درباره این اثر گفته است: یک فیلم هیجان‌انگیز خوب و منظم که به شیوه‌ای درست، تنش را افزایش می‌دهد.

نفوذ به قلب باندهای مواد مخدر در «گلوله گمشده ۳»

فیلم سینمایی جدید «گلوله گمشده ۳» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی «گیوم پیر»، جمعه ۲ مرداد ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبان لنوآر، نیکلاس دوووشل و استفی سلما آمده است: مامور پلیس فرانسوی خلافکاری به نام نیکولا ارسکی پس از آنکه فرمانده پلیس درستکاری به نام شاراس را می‌کشد بدون اطلاع به خانواده خود با پول، مدارک و اسلحه به آلمان می‌گریزد و در آنجا ۲ سال با نام مستعار زندگی و کار می‌کند. شاراس پلیس پاک و متعهد، درصدد رو کردن دست فرمانده الکساندر رس و باند تبهکارش در قاچاق مواد مخدر بود. او تصمیم داشت با به کارگیری نیروهای خبره‌ای مانند ارسکی و مارکو این کار را انجام دهد. اما ارسکی که در خدمت باند فاسد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرانسه بوده است با لو دادن قضیه به رس به شاراس خیانت می کند و او را می‌کشد. در خاک آلمان ارسکی همچنان با قاچاقچیان همکاری می‌کند. الکساندر رس رئیس باند خلافکار و فاسد فرانسوی رئیس قاچاقچیان آلمانی نیز است و دستور پاکسازی می‌دهد. ارسکی نیز باید همانند همکار قبلی خود مارکو، از میان برداشته شود اما می‌تواند خود را نجات دهد و در پی انتقام از رس به خاک فرانسه باز می‌گردد. فرمانده الکساندر رس با توجه به قدرت و نفوذ خود همگان را قانع کرده که شایعات پیرامون او، تهمت‌های واهی بیش نیست. کمیسر موس که در پی به دام انداختن رس است با خیانت ارسکی و کشته شدن شاراس مجبور به استعفا می‌شود. ژولیا و لینو از پلیس‌های درستکار همراه با شاراس بوده‌اند که اکنون تصمیم می‌گیرند با به دام انداختن ارسکی دست رس را رو کنند. اما همه چیز به سادگی پیش نمی‌رود.

«گلوله گمشده ۳» توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۹۰ را به دست بیاورد.

دنیل گورمن منتقد سینما درباره این فیلم که سومین فیلم از مجموعه «گلوله گمشده» است، گفته است: «گلوله گمشده ۳» یک کلاس آموزشی در فیلمسازی اکشن تمیز و دقیق و یک نوشیدنی قوی برای طرفداران فیلم‌های اکشن قدیمی و پرهیجان است. اگر این پایان این مجموعه باشد، پس با موفقیت به پایان می‌رسد.