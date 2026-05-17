به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مریل استریپ در حالی که برای تور تبلیغاتی فیلم جدیدش «شیطان پرادا می‌پوشد ۲» در برنامه «جیمی کیمل لایو!» شرکت کرده بود، از وی در برابر ترامپ حمایت کرد.

استریپ با صدای بلند و مکرر پرسید: «حالت چطوره؟» و با این کار به وضوح داشت به ترامپ اشاره می‌کرد که به طور خاص ضعیف و خواب‌آلود به نظر می‌رسد و در عین حال خواستار اخراج مجری هر تریبون قابل تصوری شد تا دیگر کسی به همسرش ملانیا ترامپ طعنه نزند.

ترامپ بارها شبکه اخبار ABC را جعلی خوانده و خواستار اخراج کیمل شده است. او اخیرا نوشته بود: کی قصد دارید جیمی کیملِ واقعاً بی‌مزه را که با بی‌کفایتی ریاست یکی از کم‌ارزش‌ترین برنامه‌های تلویزیونی را بر عهده دارد، اخراج ‌کنید؟ مردم عصبانی هستند. بهتر است زودتر تمام شود!!!

او این سخنان را در حالی در شبکه اجتماعی خودش می‌نویسد که برنامه کیمل رتبه‌بندی‌های خوبی دارد.

کیمل در پاسخ به استریپ گفت: من تحمل می‌کنم و استریپ با هیجان بیان کرد: تو یک شاهزاده‌ای. تو یک شوالیه معبدی. تو پرچم آزادی مطبوعات را حمل می‌کنی.

پس از آن که کیمل با خجالت پاسخ داد: من فقط سعی می‌کنم کمی شوخی کنم، بازیگر مطرح سینما به او گفت: همه ما به تو وابسته‌ایم و دنیا دارد گوش می‌کند. من تازه سراسر جهان را گشته‌ام.

استریپ با ایفای نقش کاترین گراهام، ناشر مشهور واشنگتن پست، در فیلم «پست» در سال ۲۰۱۷ که درباره روزنامه‌ای بود که اسناد پنتاگون را منتشر ‌کرد، نشان داد در مورد آزادی مطبوعات بی‌اطلاع نیست.

این بازیگر که با فیلم «شیطان پرادا می پوشد ۲» بار دیگر با تحسین روبه رو شده، پس از ۲۰ سال دوباره در نقش سردبیر نشریه مد ظاهر شده است. این فیلم با فروش خوبی روبه رو شده و جایگاه نخست فروش سینماهای بریتانیا و ایرلند را از آن خود کرده است.

منابع گفته‌اند این بازیگر نامزد ۲۱ جایزه اسکار، ۱۲.۵ میلیون دلار برای دنباله فیلم به کارگردانی دیوید فرانکل دریافت کرده است و اگرچه استریپ در فیلم با آن هاتاوی و امیلی بلانت مانند زیردستان خود رفتار می‌کند، اما در اتاق مذاکره استودیو هر سه بازیگر، چنین قراردادی امضا کردند و علاوه بر حقوق هشت رقمی، به هر سه بازیگر پاداش‌های قابل توجهی از سود در گیشه تعلق می‌گیرد.

این فیلم که با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته و از یکم ماه می اکرانش در سینماها شروع شده تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون دلار فروخته است.