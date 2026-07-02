افشای گزارش مالی ترامپ؛ اتهام دریافت رشوه آشکار از آمازون!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، افشای گزارش مالی ترامپ نشان می‌دهد که وی صدور مجوز ۱۰.۷۱ میلیون دلاری برای «ملانیا»، مستندی که آمازون MGM درباره بانوی اول ساخت، را به عنوان درآمد در گزارش مالی ۲۰۲۵ جای داده است.

طبق گزارش‌ها، استودیوی آمازون MGM در مجموع ۴۰ میلیون دلار برای خرید «ملانیا» پرداخت کرده و ۳۵ میلیون دلار برای بازاریابی فیلم هزینه کرده است. این مستند حدود ۱۶.۶ میلیون دلار در گیشه سینماهای سراسر جهان فروخت و آمازون پس از آن فیلم را به صورت آنلاین در «پرایم ویدئو» منتشر کرد.

درباره مستند «ملانیا»، دموکرات‌ها آمازون را به تلاش برای جلب رضایت دولت ترامپ با خرید و توزیع فیلم متهم کرده‌اند و نماینده دموکرات الیزابت وارن به صراحت پرداخت ۴۰ میلیون دلاری این استودیو برای خرید «ملانیا» را «رشوه آشکار» خوانده است. جف بزوس بنیانگذار آمازون با رد این مطلب گفته قرارداد آمازون برای «ملانیا» راهی برای نفوذ به ترامپ نبوده است.

مایک هاپکینز رئیس پرایم ویدیو و استودیوهای آمازون MGM هم گفت فرآیند مناقصه این فیلم مستند بسیار رقابتی بود و فیلم هم در گیشه بسیار خوب عمل کرده و هم در پرایم ویدیو موفق بوده است.

استودیوهای آمازون MGM قصد دارند اواخر امسال یک مستند سریالی مکمل برای «ملانیا» منتشر کنند.

در بیانیه افشای مالی ترامپ همچنین مبلغ ۵۲۱,۱۶۱ دلار برای صدور مجوز کتاب خاطرات «ملانیا» بانوی اول از انتشارات اسکای‌هورس و همچنین ۶ میلیون دلار درآمد خالص از «ان‌اف‌تی»ها و دیگر اقلام کلکسیونی مرتبط با ملانیا ترامپ ذکر شده است.

ترامپ همچنین صاحب سبد متنوعی از سهام و اوراق قرضه، از جمله اوراق بهادار در شرکت‌های رسانه‌ای دیزنی، نتفلیکس، برادران وارنر دیسکاوری، پارامونت اسکای‌دنس و فاکس کورپ و در شرکت‌های فناوری مانند اپل، انویدیا، مایکروسافت، آمازون، متا و اوراکل است. سهامی که ترامپ در گروه رسانه و فناوری ترامپ، شرکت مادر «تروت سوشال» دارد، پس از کاهش بیش از ۴۰ درصدی قیمت سهام این شرکت در سال جاری، حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارزش دارد.

بیانیه افشای مالی ترامپ برای سال ۲۰۲۵ همچنین مبالغی را که ترامپ با توافق‌های قانونی کسب کرده فهرست می‌کند که پرداخت ۱۶ میلیون دلاری دیزنی/ای‌بی‌سی برای حل و فصل شکایت افترای ترامپ علیه ای‌بی‌سی نیوز از جمله آنهاست. وی همچنین ۱۶ میلیون دلار از سی‌بی‌اس برای حل و فصل شکایت مبنی بر اینکه برنامه «۶۰ دقیقه» مصاحبه‌ای با کامالا هریس را به طور فریبنده‌ای ویرایش کرده دریافت کرد و دریافت‌هایی از متا (۲۴.۵ میلیون دلار)، یوتیوب (۲۲ میلیون دلار) و ایکس/توییتر (۸ میلیون دلار) برای حل و فصل دعاوی ترامپ مبنی بر اینکه پلتفرم‌های اینترنتی هنگام تعلیق حساب‌های او پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا، در «سانسور» دست داشته‌اند (هر یک از این شرکت‌ها قبلاً توضیح داده بودند که دسترسی ترامپ به دلیل ترویج خشونت در طول این حادثه قطع شده است) داشت. پرداخت‌های دیزنی/ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس و متا به بنیاد کتابخانه ریاست جمهوری دونالد جی. ترامپ و پرداخت آلفابت/یوتیوب به بنیاد خیریه نشنال داده شده است.

ترامپ تقریباً ۱.۴ میلیارد دلار از یک کمپانی خانوادگی کسب درآمد کرد که با فروش ۴۹ درصد از سهام آن به یک کمپانی مرتبط با دولت امارات متحده عربی سروصدای زیادی به پا شد.

بیانیه افشای مالی اجباری رئیس جمهور آمریکا نشان داد که ترامپ در مجموع حداقل ۲.۲ میلیارد دلار درآمد برای سال ۲۰۲۵ گزارش کرده که بیش از ۲ برابر بیشتر از درآمد ۶۲۲ میلیون دلاری سال قبل است.