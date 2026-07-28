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کد مطلب 6901536
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

همخوانی مداحی «باید برخاست» در مسیر نجف به کربلا

همخوانی مداحی «باید برخاست» در مسیر نجف به کربلا

همخوانی مداحی «باید برخاست» در مسیر نجف به کربلا با حضور محسن محمدی‌پناه؛ همراه با پرچم‌های سرخ خونخواهی

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