دریافت 14 MB کد مطلب 6886557 https://mehrnews.com/x3cycZ ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ کد مطلب 6886557 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸ حجت الاسلام پناهیان: کاش اربعین جهانی شود حجت الاسلام پناهیان گفت: رسانههای دنیا بدنبال سانسور مراسم اربعین هستند کاش اربعین جهانی شود. کپی شد مطالب مرتبط کاظمی: حدود ۳ هزار زائر خراسان شمالی در سماح ثبتنام کردند کاظمی: کرمانشاه آماده میزبانی گسترده از زائران اربعین است سلیمانی: تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه اولویت است تمهیدات طرحهای ترافیکی در شهر مهران برای اربعین برچسبها اربعین حسینی زائران اربعین اربعین اربعین 1405
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