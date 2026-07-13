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کد مطلب 6886557
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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

حجت الاسلام پناهیان: کاش اربعین جهانی شود

حجت الاسلام پناهیان: کاش اربعین جهانی شود

حجت الاسلام پناهیان گفت: رسانه‌های دنیا بدنبال سانسور مراسم اربعین هستند کاش اربعین جهانی شود.

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