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کد مطلب 6903012
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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوار ایشان

اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوار ایشان

اولین شب خاطره با حضور راویان و اهالی رسانه محرم شهرنماد رواق دارالذکر برگزار شد.

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