دریافت 38 MB کد مطلب 6903012 https://mehrnews.com/x3cH4P ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ کد مطلب 6903012 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ اولین شب خاطره وداع و تشییع رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوار ایشان اولین شب خاطره با حضور راویان و اهالی رسانه محرم شهرنماد رواق دارالذکر برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط کوفه تکرار نشد؛ روایت ۱۵۰ شبی که مردم در میدان ماندند اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» در محرم شهر آمادگی خراسان رضوی برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر برچسبها محرم شهر رهبر شهید وداع با رهبر شهید انقلاب
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