آمادگی خراسان رضوی برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عسکری صبح سه شنبه در چهل و یکمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که ستادهای مرتبط با اربعین و دهه پایانی صفر به نحوی تجمیع شوند، چراکه عزاداریها از ابتدای محرم آغاز میشود، پس از اربعین ادامه پیدا میکند و در نهایت به زیارت امام رضا(ع) و برنامههای گسترده عزاداری در مشهد میرسد؛ بر همین اساس نیازمند یک برنامهریزی یکپارچه برای مدیریت این رویداد بزرگ هستیم.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: امسال نیز پیشبینی میشود جمعیت زائران نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و به همین دلیل در جلسهای که با حضور وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، استانداران و اعضای ستاد اربعین برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی استانها برای پشتیبانی از مشهد پس از پایان سفرهای اربعین تأکید شد. برخی استانها نیز اعلام آمادگی کردند تا در حوزههایی مانند حملونقل، تأمین آب و سایر نیازهای پشتیبانی با استان خراسان رضوی همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: در حوزه حملونقل، تجربه سال گذشته نشان داد که حضور نمایندگان استانها در پایانهها و مدیریت متمرکز فرآیند بازگشت زائران، نقش مؤثری در کاهش مشکلات داشت و امسال نیز این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به تجربه موفق مدیریت مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیشنهاد شد معاونان استاندار مسئولیت کارگروههای مرتبط را برعهده بگیرند و هر معاون متناسب با حوزه کاری خود، کمیتههای تخصصی را مدیریت کند.
عسکری همچنین گفت: در جلسه سوم مردادماه با حضور استاندار، معاونان استاندار و اعضای کمیتهها، مصوباتی به تصویب رسید که محورهای اصلی فعالیت ستاد را مشخص میکند. یکی از مهمترین موضوعات، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و مردمی است و تلاش داریم اجتماع هیئتها و عزاداریهای مردمی در حرم مطهر رضوی به شکل منسجمتر برگزار و پوشش رسانهای مناسبی برای این برنامهها فراهم شود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: آستان قدس رضوی نیز برنامههای خود را ارائه کرده و مطالعات و پژوهشهای انجامشده توسط دانشگاهها و صاحبنظران در حوزه زیارت و برنامههای فرهنگی، برای تبدیل شدن به برنامههای اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین کمیته برنامهریزی، آمار و سیاستگذاری برای پیگیری این موضوعات فعال است و دبیرخانه ستاد مسئولیت هماهنگی آن را برعهده دارد.
وی با اشاره به نقش شهرستانها در مدیریت این رویداد اظهار کرد: همه فرمانداران استان، از فرماندار مشهد تا سایر شهرستانها، مسئول ستادهای شهرستانی خواهند بود و این ستادها با همکاری بخشداریها، دهیاریها، شهرداریها و سایر ظرفیتهای مردمی، موضوع خدمترسانی به زائران را دنبال میکنند.
عسکری درباره ساماندهی موکبها گفت: مسئولیت این بخش با سازمان تبلیغات اسلامی، هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی است و با توجه به تجربه سال گذشته، پیشبینی میشود امسال حضور موکبهای سایر استانها در مشهد افزایش یابد. همچنین موضوع ایجاد موکبهای دائمی استانها در مسیر ملکآباد تا مشهد مطرح شده تا هر استان بتواند برای ارائه خدمات به زائران، ظرفیت مشخص و ماندگاری ایجاد کند.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه حملونقل، مسیرهای ورودی از سرخس، نیشابور، سبزوار، تربتحیدریه و محورهای شمالی استان مورد توجه قرار گرفته است و برای زائران پیاده نیز هماهنگیهایی با موکبهای مسیر انجام خواهد شد. تلاش داریم در کنار موکبهای خدماتی، موکبهای فرهنگی نیز فعال باشند تا علاوه بر پذیرایی، محصولات فرهنگی و برنامههای تبلیغی در اختیار زائران قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع خدمات شهری و پارکینگها اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد زائران با خودروهای شخصی یا اتوبوسهای هیئتی وارد مشهد میشوند و به همین دلیل موضوع پارکینگهای رسمی، موقت و اضطراری با همکاری شهرداری در حال پیگیری است. شهرداری مشهد نیز اقدامات گستردهای برای خدمات شهری، مبلمان شهری، استقبال از زائران و مدیریت ترافیک در دستور کار دارد.
عسکری اضافه کرد: مجتمعهای بینراهی نیز در برنامه بازدید و بررسی قرار دارند و شهرستانهای مهم استان از جمله قوچان، سبزوار و تربتحیدریه برای ارزیابی میزان آمادگی و اجرای مصوبات ستاد مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. همچنین ایستگاههایی در فاصله ۱۵ تا ۳۰ کیلومتری شهر برای استراحت زائران و رانندگان پیشبینی شده که علاوه بر خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی و خدمات ویژه کودکان را ارائه میکنند.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره اقدامات حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و مجموعههای مرتبط در زمینه تأمین دارو، آمبولانس، اورژانس، کنترل مواد غذایی و سلامت عمومی زائران برنامهریزی لازم را انجام خواهند داد تا خدماترسانی در این بخش با آمادگی کامل انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در راستای مدیریت این رویداد، چهار جلسه ستاد برگزار شده، ۳۱ مصوبه اجرایی به تصویب رسیده، ۲۴ جلسه کمیتههای تخصصی تشکیل شده و ۱۷ جلسه نیز در ستادهای شهرستانی برگزار شده است. آمادگی لازم در بخشهای مختلف وجود دارد و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با استفاده از ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی، خدمات شایستهای به زائران دهه پایانی صفر ارائه شود.
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