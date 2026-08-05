دریافت 24 MB کد مطلب 6908799 https://mehrnews.com/x3cKtV ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ کد مطلب 6908799 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ خاطره پویانفر از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی روایت پویانفر مداح اهل بیت از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پویانفر خطاب به «آقای صدا و سیما» چه گفت؛ تکلیف «پایتخت ۸» روشن شد؟ خدمترسانی کاروان اهالی ورزش ایران به زائرین اربعین در عراق بازگشت «بوقچی» با حسن پورشیرازی و بیژن امکانیان به آنتن تلویزیون میزبانی از ۱۰ هزار بانو و کودک زائر؛ کارنامه جامع خدمات قرارگاه زینبیه برچسبها محمد حسین پویانفر کامران نجف زاده اربعین 1405
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