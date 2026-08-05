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کد مطلب 6908799
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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

خاطره پویانفر از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی

خاطره پویانفر از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی

روایت پویانفر مداح اهل بیت از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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