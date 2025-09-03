بازگشت «بوقچی» با حسن پورشیرازی و بیژن امکانیان به آنتن تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، مجموعه تلویزیونی «بوقچی» به کارگردانی حسن حبیب‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد از هفته آینده هر شب روی آنتن شبکه سه می‌رود.

در این مجموعه بازیگرانی چون بیژن امکانیان، حسن پورشیرازی، شهره سلطانی، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش، ستاره حسینی، مجید عراقی، وحید رحیمیان و یاسمن معاوی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی‌زاده و فاطمه نیشابوری حضور دارند.

این سریال با نگاهی متفاوت به حواشی پیرامون دنیای فوتبال، روایتگر داستانی تازه در بستر این ورزش پرطرفدار است.

«بوقچی» چهارمین اثر از مرکز سریال سوره است که توسط باشگاه فیلم سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است.

دیگر عوامل این سریال عبارتند از نویسنده: محسن ملکی و مسعود غزنچای، بازنویسی فیلمنامه: حسن حبیب‌زاده، مدیرپروژه: حامد نورالهی، مجری طرح: آرش زینال خیری، جانشین تهیه‌کننده: حنیف عسگری، دستیار یک کارگردان: سید احمد حسینی، مدیر فیلم برداری: خسرودادگرمرام، طراح صحنه و دکور: محمد کفاشیان، طراح لباس: افسانه صمدزاده، طراح گریم: سید جلال موسوی، مدیر برنامه ریزی: مجید کرباسیان، مدیرصدابرداری: حامد شیوندی، تدوین: پویان شعله ور، طراحی و ترکیب صدا: محمدمهدی جواهری زاده، اصلاح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: محمد کشاورز خمسه، بدلکار: امیرحسین خنجری، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، مشاور رسانه‌ای: امید پویانفر، روابط عمومی: فرانک قنبری، طراحی پوستر: محمد تقی‌پور، تیزر: حسین رضا بیانوندی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: شکرانه کریم، منشی صحنه: سودابه صفری و مدیر تولید: نادر محمدی.