خدمت‌رسانی کاروان اهالی ورزش ایران به زائرین اربعین در عراق

گروهی از ورزشکاران و مدال‌آوران کشورمان در ایام اربعین حسینی به عراق رفته و از زائران حسینی پذیرایی کردند.