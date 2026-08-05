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کد مطلب 6908811
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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

خدمت‌رسانی کاروان اهالی ورزش ایران به زائرین اربعین در عراق

خدمت‌رسانی کاروان اهالی ورزش ایران به زائرین اربعین در عراق

گروهی از ورزشکاران و مدال‌آوران کشورمان در ایام اربعین حسینی به عراق رفته و از زائران حسینی پذیرایی کردند.

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