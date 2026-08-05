دریافت 25 MB کد مطلب 6908811 https://mehrnews.com/x3cKv9 ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰ کد مطلب 6908811 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰ خدمترسانی کاروان اهالی ورزش ایران به زائرین اربعین در عراق گروهی از ورزشکاران و مدالآوران کشورمان در ایام اربعین حسینی به عراق رفته و از زائران حسینی پذیرایی کردند. کپی شد مطالب مرتبط خاطره پویانفر از آخرین سفر اربعین شهید لاریجانی میزبانی از ۱۰ هزار بانو و کودک زائر؛ کارنامه جامع خدمات قرارگاه زینبیه تصاویر هوایی از پارکینگ بزرگ مهران، یک روز پس از اربعین برچسبها اربعین حسینی زائران اربعین اربعین 1405 ورزش
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