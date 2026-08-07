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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

صدای انفجار مهیب در مسکو

صدای انفجار مهیب در مسکو

رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در مسکو و مناطق اطراف آن خبر داده و مقام‌های روس اعلام کردند که علت آن، شکسته شدن دیوار صوت در پی عبور جنگنده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در مسکو پایتخت روسیه و مناطق اطراف آن خبر داد.

هنوز به صورت رسمی جزئیات بیشتری درباره این خبر و علت صدای انفجار منتشر نشده است، اما المیادین به نقل از رسانه های محلی گزارش داد که ممکن است علت صدای این انفجار، شکسته شدن دیوار صوت در آسمان مسکو در پی عبور جنگنده بوده باشد.

این خبر در حالی است که حملات متقابل روسیه و اوکراین امروز جمعه ادامه یافت.

روسیه اعلام کرد که کشتی‌های باری در دریای سیاه که حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی هستند را هدف قرار داد و کی‌یف هم به حملات خود علیه شرکت بزرگ تجارت الکترونیکی روسیه «وایلدبریز» ادامه داد.

وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور سه کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار دادند.

روزنامه رسمی اوکراین نیز گزارش داد که انفجاری در شهر کرولیوِتس در منطقه سومی در شمال اوکراین رخ داده و صدای آژیرهای هشدار در این منطقه شنیده می‌شود.
 

کد مطلب 6910218

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    نظرات

    • مارشال IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      31 4
      پاسخ
      اوکراین مدتی است که جنگ را هدایت می‌کنه و مقاومت خوبی از خود در مقابل ابر قدرتی مثل روسیه نشان میده
    • ایرانی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      راجب حق بودن کدام طرف اطلاعاتی ندارم ولی از زدن کشتی ایرانی نباید گذشت وبا شدیترین وضعی جواب باید داد

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