صادقی: خبرنگاری مسئولیت اخلاقی در پاسداری از حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی با صدور پیامی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار افزود: هفدهم مرداد، فرصتی برای پاسداشت صاحبان قلم و روایتگرانی است که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر، رسالت صیانت از حقیقت، آگاهی‌بخشی و تقویت گفت‌ و گوی اجتماعی را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: تجربه جنگ ترکیبی علیه ایران در ابعاد امنیتی، رسانه‌ای، روانی، اقتصادی و شناختی نشان داد که امروز جنگ، فقط محدود به میدان نبرد نبوده و ابعاد اصلی آن متمرکز بر قدرت نرم کشورها در حوزه روایتگری، افکار عمومی، باورها، نگرش ها، اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز هست.

صادقی تصریح کرد: در هنگامه‌ای که جریان‌های رسانه‌ای معاند با تحریف واقعیت، تولید روایت‌های جعلی و تلاش برای تضعیف انسجام و وفاق ملی، بخشی از این جنگ ترکیبی را با مدیریت شکاف ها پیش می‌برند، مسئولیت رسانه‌های حرفه‌ای و عمیقا معتقد به امنیت ملی، دوچندان می‌شود.

استاندار زنجان گفت: امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌هایی نیاز دارد که با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، عقلانیت، انصاف و صداقت از سرمایه اجتماعی کشور پاسداری کرده و تقویت همبستگی و امید اجتماعی را وجهه همت خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، تجلیل از خبرنگارانی که با پایبندی به فضیلت‌های اخلاقی و اصول حرفه‌ای، رسالت رسانه را فدای امیال نفسانی، منافع زودگذر و هیاهوهای مقطعی نکرده‌اند، یک ضرورت ملی است.

صادقی افزود: کسانی که با صداقت در روایتگری، انصاف در نقد، امانت‌داری در انتقال واقعیت و مسئولیت‌پذیری در برابر افکار عمومی، از شأن و منزلت رسانه پاسداری کرده و سرمایه اعتماد عمومی را پاس داشته‌اند.

استاندار زنجان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار از تلاش‌های ارزشمند خانواده بزرگ رسانه استان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و گفت: دیار زنجان، از دیرباز خاستگاه قلم‌های اندیشمند، روزنامه‌نگاران فرهیخته و رسانه‌های مسئول بوده و سنت روزنامه‌نگاری و قلم‌فرسایی در این استان، پیشینه‌ای درخشان و ماندگار دارد.

صادقی گفت: این میراث ارزشمند، امروز نیز در تعهد، حرفه‌مندی و مسئولیت‌شناسی اصحاب رسانه استان جلوه‌گر است و پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه، همدلی و پیشرفت زنجان به شمار می‌آید.

وی افزود: فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، مدیران مسئول، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و اصحاب قلم، به‌ویژه خانواده بزرگ رسانه استان زنجان، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی، توفیق و سربلندی آنان را در مسیر خدمت به مردم، اعتلای ایران اسلامی و تحکیم وفاق ملی مسالت دارم.