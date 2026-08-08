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کد مطلب 6910815
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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

گزارش صداوسیما از خبرگزاری مهر در روز خبرنگار

گزارش صداوسیما از خبرگزاری مهر در روز خبرنگار

واحد مرکزی خبر سازمان صداوسیما به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران خبرگزاری مهر گفتگو کرد.

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