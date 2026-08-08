بازگشت مرجعیت خبری به داخل کشور جز با اعتماد به خبرنگاران ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، به مناسبت 17مرداد سالروز گرامیداشت خبرنگار بیانیه ای منتشر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی برای قدردانی از کسانی است که مسئولیت دشوار روایت واقعیت را بر عهده دارند؛ مسئولیتی که در یک سال گذشته و بهویژه در روزهای جنگ، اهمیت و دشواری آن بیش از همیشه آشکار شد.
خبرنگاران و رسانههای کشور در سختترین روزها، با وجود مخاطرات، محدودیتها و دشواریهای فراوان، در میدان ماندند و برای روایت آنچه بر مردم و ایران گذشت، تلاش کردند.
تجربه این روزها بار دیگر نشان داد که در میدان پیچیده رسانه، سرعت در روایت واقعیت و حضور بهموقع رسانههای معتبر اهمیتی اساسی دارد و بازگشت مرجعیت خبری و رسانهای به داخل کشور، جز با اعتماد به خبرنگاران، دسترسی آنان به اطلاعات و بهرسمیتشناختن نقش حرفهای رسانه ممکن نیست.
دولت نیز تلاش کرده است تعامل و پاسخگویی به رسانهها را گسترش دهد و مسیر دسترسی خبرنگاران به مدیران و اطلاعات را هموارتر کند؛ مسیری که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.
دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و فعالان رسانهای کشور تبریک میگوید و امیدوار است رسانه و خبرنگار در ایران به جایگاهی درخور نقش مهم خود در آگاهیبخشی، نقد، پرسشگری و حفظ اعتماد عمومی برسند.
در این روز، یاد شهدای خبرنگار و روزنامهنگار و همه عزیزان جامعه رسانهای که در یک سال اخیر از میان ما رفتند را گرامی میداریم و به خانوادهها، دوستان و همکاران آنان ادای احترام میکنیم.
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