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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹

نقش جهادگونه خبرنگاران در انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی

نقش جهادگونه خبرنگاران در انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تأکید کرد: نقش خبرنگاران متعهد و انقلابی در به‌تصویرکشیدن حقیقت و انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی، بی‌بدیل و جهادگونه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

نون، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.

هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، یادآور مجاهدتِ طلایه‌دارانی همچون شهید سرافراز لرستانی محمود صارمی و شهدای والامقام عرصه رسانه است که جان خویش را در راه آگاهی‌بخشی به جامعه و پاسداری از حقیقت در طبق اخلاص نهاده‌اند.

خبرنگار دیده‌بان حقیقت و زبان گویای مردم است؛ او با قلمی آگاه و دلی مسئول، روشنی‌بخش جامعه و پیش‌گام در مسیر آگاهی و امید است.

امروز در کارزار پیچیده جنگ‌شناختی و رسانه‌ای دشمن، خبرنگاران متعهد، افسران خط مقدم «جهاد تبیین» هستند که با سلاح قلم و تکیه بر ایمان و بصیرت، در مسیر روشنگری و امیدآفرینی گام برمی‌دارند.

در روزگاری که سردمداران استکبار جهانی و امپراتوری رسانه‌ای دشمن به‌ویژه در هنگامه دفاع مقدس دوازده‌روزه و دفاع مقدس سوم با تحریف واقعیت‌ها و جنگ‌شناختی در پی القای ناامیدی به مردم و سانسور شکست‌های پی‌درپیِ خود است، نقش خبرنگاران متعهد و انقلابی در به‌تصویرکشیدن حقیقت و انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی، بی‌بدیل و جهادگونه بود.

اینجانب فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به‌تمامی مجاهدانِ عرصه آگاهی‌بخشی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و در این روز، از تلاش‌های مخلصانه و شبانه‌روزی همه خبرنگاران، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای و مجموعهٔ پرتلاش صداوسیمای استان لرستان که یار و همراه همیشگی مردم و مسئولان در مسیر پیشرفت و عدالت هستند، صمیمانه تقدیر نموده و توفیقات روزافزون شما عزیزان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 6910788

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