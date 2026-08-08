نقش جهادگونه خبرنگاران در انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
نون، سوگند به قلم و آنچه مینویسند.
هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، یادآور مجاهدتِ طلایهدارانی همچون شهید سرافراز لرستانی محمود صارمی و شهدای والامقام عرصه رسانه است که جان خویش را در راه آگاهیبخشی به جامعه و پاسداری از حقیقت در طبق اخلاص نهادهاند.
خبرنگار دیدهبان حقیقت و زبان گویای مردم است؛ او با قلمی آگاه و دلی مسئول، روشنیبخش جامعه و پیشگام در مسیر آگاهی و امید است.
امروز در کارزار پیچیده جنگشناختی و رسانهای دشمن، خبرنگاران متعهد، افسران خط مقدم «جهاد تبیین» هستند که با سلاح قلم و تکیه بر ایمان و بصیرت، در مسیر روشنگری و امیدآفرینی گام برمیدارند.
در روزگاری که سردمداران استکبار جهانی و امپراتوری رسانهای دشمن بهویژه در هنگامه دفاع مقدس دوازدهروزه و دفاع مقدس سوم با تحریف واقعیتها و جنگشناختی در پی القای ناامیدی به مردم و سانسور شکستهای پیدرپیِ خود است، نقش خبرنگاران متعهد و انقلابی در بهتصویرکشیدن حقیقت و انعکاس صدای مردم مبعوث شده ایران اسلامی، بیبدیل و جهادگونه بود.
اینجانب فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را بهتمامی مجاهدانِ عرصه آگاهیبخشی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و در این روز، از تلاشهای مخلصانه و شبانهروزی همه خبرنگاران، نویسندگان و فعالان رسانهای و مجموعهٔ پرتلاش صداوسیمای استان لرستان که یار و همراه همیشگی مردم و مسئولان در مسیر پیشرفت و عدالت هستند، صمیمانه تقدیر نموده و توفیقات روزافزون شما عزیزان را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی از درگاه خداوند متعال خواستارم.
نظر شما