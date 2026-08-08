قلم خبرنگار، پلی برای همدلی و اعتماد اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در یادداشتی به مناسبت هفده مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی نوشت: هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود صارمی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت رسالتی است که بر پایه آگاهیبخشی، حقیقتجویی و مسئولیتپذیری اجتماعی استوار شده است. شهید صارمی با نثار جان خود در راه اطلاعرسانی، نشان داد که خبرنگاری صرفاً یک حرفه نیست؛ بلکه تعهدی بزرگ در قبال حقیقت، مردم و آینده جامعه است. در دنیای امروز، رسانهها و خبرنگاران از مهمترین کنشگران عرصه فرهنگ عمومی به شمار میآیند. آنان با انتخاب واژهها، شیوه روایت و نحوه بازتاب رویدادها، نه تنها افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه در شکلگیری اعتماد اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام انسجام ملی نیز نقشی تعیینکننده دارند. از این رو، قلم خبرنگار میتواند هم پلی برای همدلی باشد و هم اگر از مدار اخلاق و مسئولیت فاصله بگیرد زمینهساز گسترش شکافهای اجتماعی شود.
جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگو، همدلی، امید و وفاق است. در چنین شرایطی، خبرنگار مسئول کسی است که در کنار نقد منصفانه و مطالبهگری آگاهانه، از دامن زدن به اختلافات، دوگانهسازیهای بیثمر، انتشار اخبار تأییدنشده و روایتهایی که ناخواسته به تفرقه و بیاعتمادی دامن میزنند، پرهیز کند. رسالت رسانه، خاموش کردن صدای نقد نیست؛ بلکه هدایت آن در مسیر اصلاح، آگاهیبخشی و تقویت منافع ملی است. خبرنگاران، حافظان حق مردم برای دانستن هستند؛ اما این حق، همواره با مسئولیت اجتماعی همراه است. هر خبر، هر گزارش و هر تحلیل، افزون بر ارزش خبری، دارای آثار فرهنگی و اجتماعی نیز هست. از این منظر، رسانه مسئول رسانهای است که در کنار سرعت، دقت را قربانی نکند؛ در کنار شفافیت، انصاف را فراموش نکند و در کنار آزادی بیان، اخلاق حرفهای و مصالح عمومی را نیز پاس بدارد.
شورای فرهنگ عمومی کشور همواره بر این باور بوده است که رسانهها از مهمترین ارکان شکلدهنده فرهنگ عمومی هستند. هر اندازه رسانهها در ترویج اخلاق، گفتوگو، همبستگی، قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی موفقتر عمل کنند، جامعه نیز از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد شد و مسیر پیشرفت و توسعه با همدلی بیشتری پیموده میشود. نام شهید محمود صارمی، یادآور شرافت حرفهای خبرنگاری است؛ شرافتی که در صداقت، امانتداری، شجاعت و تعهد به حقیقت معنا مییابد. امروز نیز بهترین بزرگداشت روز خبرنگار، پایبندی به همین ارزشها و تلاش برای ساختن جامعهای است که در آن رسانه، نه ابزار تفرقه، بلکه پرچمدار گفتوگو، اعتماد، امید و انسجام اجتماعی باشد. روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، مدیران رسانه و فعالان عرصه اطلاعرسانی تبریک میگویم و برای آنان که با قلم و اندیشه خود در مسیر اعتلای ایران عزیز، تقویت فرهنگ عمومی و پاسداری از حقیقت گام برمیدارند، توفیق و سربلندی آرزو دارم.
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