دریافت 2 MB کد مطلب 6912227 https://mehrnews.com/x3cLTS ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳ کد مطلب 6912227 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳ پزشکیان: توسعه علم ما را از نفت و گاز بینیاز میکند رئیس جمهور پزشکیان در همایش جهاد دانشگاهی کشور گفت: علم را اگر بتوانیم توسعه بدهیم نیازی به نفت و گاز نداریم. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان:سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مانع تحقق تحریمهای دشمنان است پزشکیان: سپاه، ارتش و فراجا دنیا را به حیرت واداشتند روایت یک سند تاریخی از نخستین مسئولیت پزشکیان در جهاد دانشگاهی رونمایی از فناوری بومی طراحی و تولید ویروسهای هدفمند برای درمان سرطان اعطای کارت عضویت افتخاری جهاددانشگاهی به رئیسجمهور برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور جهاد دانشگاهی
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