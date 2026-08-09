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کد مطلب 6912227
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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

پزشکیان: توسعه علم ما را از نفت و گاز بی‌نیاز می‌کند

پزشکیان: توسعه علم ما را از نفت و گاز بی‌نیاز می‌کند

رئیس جمهور پزشکیان در همایش جهاد دانشگاهی کشور گفت: علم را اگر بتوانیم توسعه بدهیم نیازی به نفت و گاز نداریم.

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