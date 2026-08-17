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کد مطلب 6918771
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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

دفاتر اسناد رسمی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی تبدیل می‌شوند

دفاتر اسناد رسمی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی تبدیل می‌شوند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اعطای نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی به این کانون خبر داد.

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