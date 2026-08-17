دریافت 8 MB کد مطلب 6918771 https://mehrnews.com/x3cPDr ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸ کد مطلب 6918771 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸ دفاتر اسناد رسمی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی تبدیل میشوند رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اعطای نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی به این کانون خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط افزایش دفاتر اسناد رسمی، کاهش درآمد سردفتران را به دنبال داشت خندانی: سامانههای مالیاتی، ثنا و ثبت احوال باید همیشه برخط باشند قبل از خرید ملک، چه اقداماتی انجام دهیم؟ ۹۰ درصد شاکله استقلال داخلی است/ کشتیگیر خارجی طراز اول جذب میکنیم ایده امیرکبیر در تأسیس دارالفنون چه بود/بنیانگذاری آموزش مدرن در ایران برچسبها دستگاه قضایی علی خندانی قوه قضاییه
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