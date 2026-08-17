دفاتر اسناد رسمی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی تبدیل می‌شوند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اعطای نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی به این کانون خبر داد.