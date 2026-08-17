غلام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هدایت تیم استقلال در لیگ کشتی آزاد گفت:حدود ۲۳، ۲۴ سال است که در لیگ حضور دارم و با بسیاری از باشگاه‌های معتبر کشور کار کرده‌ام و امسال در خدمت تیم استقلال تهران هستم. خدا را شکر کشتی‌گیرهای بسیار خوبی را جذب کردیم و فکر می‌کنم ۹۰ درصد شاکله تیم ما از کشتی‌گیرهای داخلی بسته شده است. از مجموعه باشگاه بزرگ استقلال تشکر می‌کنم که امسال افتخار سرمربیگری این تیم بزرگ در لیگ برتر را به من سپرده است. واقعاً این افتخار بزرگی است و بسیار خوشحالم که در جمع خانواده استقلال هستم. در عین حال مسئولیت سنگینی است، زیرا این تیم یکی از پرطرفدارترین تیم‌های کشور است.

سرمربی تیم کشتی آزاد استقلال تأکید کرد: سعی کردیم در زمان نقل‌وانتقالات کشتی‌گیرانی را جذب کنیم که بتوانند به موفقیت تیم کمک کنند. این موضوع بسیار اثرگذار است و من نیز طی سال‌ها حضور در لیگ برتر این تجربه را به دست آورده‌ام. تلاش می‌کنم با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته و در کنار همکارانم و با حمایت مجموعه باشگاه استقلال، برای موفقیت این تیم و شاد کردن هواداران پرشور استقلال تلاش کنیم.

وی درباره قرارداد امیرحسین زارع نیز گفت: امیرحسین زارع با ما قرارداد امضا کرده که این موضوع به دلیل اعتمادی است که به من دارد و همچنین ارتباط عاطفی میان ماست. امیرحسین سرمایه ورزش این مملکت، نه‌تنها کشتی است و باید از این سرمایه به خوبی محافظت کنیم. او از جمله سرمایه‌های ارزشمند ورزش کشور است که پیش از هر چیز باید به حفظ آن فکر کنیم و سپس به موفقیت تیم بپردازیم. زارع با استقلال قرارداد امضا کرده است، اما لیگ یک فضای حرفه‌ای است و قطعاً تیم‌های دیگر نیز برای جذب کشتی‌گیران طراز اول با او مذاکره می‌کنند و باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.

محمدی درباره حضور ملی‌پوشان استقلال در لیگ برتر ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر ملی‌پوشان ما در رده‌های سنی مختلف، از جوانان و امید تا بزرگسالان، در ترکیب تیم استقلال حضور دارند، باید هماهنگی لازم را با سازمان لیگ داشته باشیم؛ چرا که اولویت فدراسیون حفظ منافع ملی است. این موضوع در بخشنامه نیز آمده و همه باشگاه‌ها و کادرهای فنی باید در راستای منافع ملی از آن تمکین کنند. با این حال، فکر می‌کنم باید تدبیری اندیشیده شود تا تیم‌ها هم متضرر نشوند و ملی‌پوشان پس از برگزاری مسابقات مهم خود به ترکیب تیم‌هایشان اضافه شوند.

محمدی ادامه داد: با توجه به حساسیت مسابقات به‌ویژه در سال جاری، وظیفه ماست که شرایط و مسابقات مهم پیش‌رو در ورزش کشور را در نظر بگیریم. بازی‌های ناگویا را پیش رو داریم و مسابقات امیدهای جهان در لاس‌وگاس آمریکا و پس از آن مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان برگزار می‌شود. من همواره شخصاً سعی کرده‌ام در کنار فدراسیون و سازمان لیگ باشم و معتقدم اگر این تعامل وجود داشته باشد، در نهایت به نفع کشتی و ورزش کشور خواهد بود.

وی درباره برنامه استقلال برای جذب کشتی‌گیران خارجی گفت: در خصوص جذب کشتی‌گیران خارجی نیز فکر می‌کنم جزو نخستین افرادی بودم که در لیگ برتر، زمینه حضور کشتی‌گیران خارجی در لیگ ایران را فراهم کردیم. با هماهنگی‌هایی که با مجموعه باشگاه انجام شده، به دنبال جذب کشتی‌گیران طراز اول دنیا هستیم و هر جا نیاز داشته باشیم، برای جذب کشتی‌گیر خارجی اقدام خواهیم کرد تا بتوانیم نقاط ضعف تیم‌مان را با حضور کشتی‌گیران مطرح دنیا پوشش دهیم و ترکیبی یکدست داشته باشیم، اما برای این کار هیچ عجله‌ای نداریم.

سرمربی استقلال درباره انتظارات از این تیم برای قهرمانی نیز اظهار کرد: به هر حال، مسئولیت سنگینی به من محول شده است. حضور استقلال می‌تواند به جذابیت لیگ اضافه کند و این بسیار مهم است؛ چرا که رقابت می‌تواند به کشتی ما کمک کند و امیدوارم طرفداران کشتی شاهد رقابت‌های جذاب و دیدنی باشند. قطعاً مسئولیت سنگین است و انتظارها بالاست، ما رقبای خوبی داریم که قابل احترام هستند. با این حال، سعی می‌کنم تمام تجربیات چندین سال گذشته را به کار بگیرم و امیدوارم بتوانیم با کمترین ضریب اشتباه به موفقیت برسیم. هرچند در ورزش هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست، اما امیدوارم امسال بتوانیم این مسیر را تا انتها به خوبی طی کنیم.

محمدی درباره افزایش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی گفت: امسال سال بسیار حساسی است و باید استثنا قائل شویم، چرا که زمان کمی در اختیار داریم و مسابقات کشتی هم زیاد است؛ در حال حاضر بچه‌ها در اردو هستند و احتمالاً اگر بتوانیم حداقل با هشت تیم لیگ را آغاز کنیم و به پایان برسانیم بسیار معقولانه و منطقی است. اما قطعاً در سال‌های بعد حضور ۱۲ تیم می‌تواند به پویایی لیگ کمک و جذابیت مسابقات را دوچندان می‌کند. حضور تعداد بالای تیم‌ها باعث می‌شود رقابت‌ها نزدیک‌تر شود و استعدادهای بیشتری را می‌توانیم از دل لیگ برای تیم‌های ملی کشتی ، چه در رده جوانان و چه بزرگسالان، شناسایی کنیم. من حتی معتقدم در سال‌های بعد می‌توانیم تعداد تیم‌ها را به ۱۶ تیم برسانیم؛ یعنی چهار گروه چهار تیمی، ولی قطعاً باید زمان و مدت برگزاری این مسابقات بیشتر شود.

وی درباره فشردگی تقویم مسابقات کشتی نیز خاطرنشان کرد: امسال یکی از سال‌های استثنایی است که بازی‌های آسیایی پیش از مسابقات قهرمانی جهان برگزار می‌شود. همیشه بازی‌های آسیایی پس از مسابقات جهانی برگزار می‌شد، اما امسال برگزاری بازی‌های آسیایی پیش از مسابقات جهانی، کار را سخت‌تر می‌کند.ضمن اینکه در فاصله بین این دو مسابقه، رقابت‌های امیدهای جهان هم برگزار می‌شود. بنابراین سال شلوغی است و زمان کمی در اختیار داریم و باید به‌خوبی مدیریت شود.

سرمربی تیم کشتی استقلال همچنین درباره شرایط تیم ملی در مسابقات جهانی گفت: امسال مسابقات جهانی با حضور روس‌ها برگزار می‌شود و آمریکا نیز یکی از مدعیان است. قطعاً هرچه به المپیک نزدیک‌تر می‌شویم، رقبای ما بهتر می‌شوند و روس‌ها هم امسال با پرچم رسمی خودشان کشتی می‌گیرند، قطعاً این موضوع می‌تواند انگیزه مضاعفی برای کشتی‌گیران روس ایجاد کند؛ همان‌طور که در مسابقات نوجوانان جهان دیدیم، روس‌ها در دو رشته آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمان دنیا شدند. کار بسیار سخت است و برای ما نیز دشوار خواهد بود، اما تیم ما تیم خوبی است. کادر فنی در کنار ملی‌پوشان با تمام توان کار می‌کند و امیدوارم بچه‌ها هم با انگیزه بالا بتوانند در مسابقات مختلف، از جمله بازی‌های آسیایی و جهانی، عملکرد خوبی داشته باشند.