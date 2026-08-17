قبل از خرید ملک، چه اقداماتی انجام دهیم؟

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، مهسا حیدری: دیدن سند مالکیت و اطمینان از اینکه فروشنده خود را مالک ملک معرفی می‌کند، به‌تنهایی برای یک خرید مطمئن کافی نیست. خریدار باید پیش از نهایی کردن معامله مطمئن شود ملکی که قصد خرید آن را دارد، از نظر ثبتی و حقوقی مشکلی برای انتقال ندارد.

یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این مرحله، استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک است؛ استعلامی که می‌تواند مشخص کند ملک در رهن، بازداشت یا توقیف قرار دارد یا خیر.

مطمئن‌ترین راه؛ مراجعه به دفتر اسناد رسمی

یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی وضعیت ملک، مراجعه خریدار و فروشنده به دفتر اسناد رسمی است. در این مرحله، سردفتر با استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌کند.

با این استعلام می‌توان متوجه شد که آیا ملک در رهن بانک یا شخص دیگری قرار دارد، بازداشت شده یا محدودیت ثبتی دیگری برای آن وجود دارد یا خیر.

این بررسی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ممکن است ملکی ظاهراً آماده فروش باشد، اما در واقع امکان انتقال آزادانه آن وجود نداشته باشد.

گام بعدی، بررسی اصالت سند مالکیت است. اطلاعات مندرج در سند باید با مشخصات ملک و مالک مطابقت داشته باشد.

خریدار می‌تواند از خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اطلاعات ثبتی استفاده کند. در این مرحله، مشخصات ملک و اطلاعات درج‌شده در سند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.

اگر معامله در بنگاه انجام می‌شود تکلیف چیست؟

اگر خرید ملک از طریق مشاور املاک انجام می‌شود، بهتر است معامله را از مسیر مشاور املاک دارای پروانه صنفی دنبال کنید.

مشاور املاک می‌تواند پیش از تنظیم قرارداد، وضعیت ثبتی ملک را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد بررسی کند. وجود بازداشت یا توقیف می‌تواند مانع ادامه روند قانونی معامله شود.

بنابراین، صرف اینکه فروشنده یا مشاور املاک اعلام کند «ملک مشکلی ندارد»، نباید جای استعلام رسمی را بگیرد.

فقط سند را نبینید؛ خود ملک را هم با سند تطبیق دهید

یکی دیگر از نکات مهم، تطبیق مشخصات ملک با اطلاعات سند است. پلاک ثبتی، نشانی، متراژ و مشخصات مالک باید با آنچه در سند آمده مطابقت داشته باشد.

در صورت وجود وکالت‌نامه نیز باید اعتبار و حدود اختیارات وکیل بررسی شود. در املاک ورثه‌ای نیز خریدار باید مدارک مربوط به وراث و امکان قانونی انتقال ملک را بررسی کند.

از سوی دیگر، در مورد ساختمان‌ها توجه به مدارکی مانند پایان کار و وضعیت ساخت‌وساز نیز اهمیت دارد تا خریدار بعداً با مشکلات ناشی از تخلفات ساختمانی یا مغایرت مشخصات ملک مواجه نشود.

خریدار نباید صرفاً به دلیل عجله فروشنده یا نگرانی از دست دادن ملک، بدون بررسی وضعیت ثبتی اقدام به پرداخت بخش عمده پول کند. بهتر است وضعیت ملک، مالکیت فروشنده و امکان انتقال رسمی آن ابتدا مشخص شود و سپس مراحل پرداخت و تنظیم قرارداد انجام گیرد.

در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه باشد نیز باید تکلیف آن، از جمله نحوه فک رهن و زمان انجام آن، پیش از نهایی شدن معامله به‌طور شفاف مشخص شود.

یک معامله مطمئن، چند دقیقه استعلام می‌خواهد

خرید ملک فقط انتخاب خانه و توافق بر سر قیمت نیست. پشت هر سند، مجموعه‌ای از اطلاعات ثبتی و حقوقی قرار دارد که نادیده گرفتن آنها می‌تواند خریدار را با دردسرهای طولانی مواجه کند.

بنابراین پیش از خرید هر ملک، هویت مالک، اصالت سند، آخرین وضعیت ثبتی، وضعیت رهن و بازداشت، مشخصات ملک و امکان انتقال رسمی آن را بررسی کنید و تا زمانی که از نبود مشکل اطمینان حاصل نکرده‌اید، معامله را قطعی و وجه قابل توجهی پرداخت نکنید.

در نهایت، بهترین معامله ملکی معامله‌ای است که خریدار نه‌تنها از قیمت و ظاهر ملک، بلکه از مالکیت قانونی و امکان انتقال رسمی آن نیز مطمئن باشد.