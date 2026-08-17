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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

قوه‌قضاییه: گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در عدلیه ناصحیح است

قوه‌قضاییه: گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در عدلیه ناصحیح است

مرکز رسانه قوه‌قضاییه گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در عدلیه را تکذیب و تأکید کرد: اخبار رسمی در این زمینه تنها از طریق این مرکز اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه پیرامون شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درخصوص تغییر و تحولات مدیریتی در عدلیه، اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

ایجاد تغییر، تحول و جابجایی در برخی از مناصب، مسئولیت‌ها و ارکان قوه قضاییه، در راستای چابکی و تحرک هر چه بیشتر مجموعه دستگاه قضا جهت نیل به اهداف مصرح قانونی و توسعه عدالت و خدمات‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم، مقوله‌ای است که مورد تأکید و تصریح رهبری معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه قرار دارد. در همین چارچوب، در دوره جدید رییس قوه قضائیه، قدر متیقّن، تغییرات و تحولاتی مدیریتی در برخی مناصب قضایی صورت خواهد پذیرفت.

در همین راستا، طی روزهای اخیر، اقوال و شایعاتی در برخی محافل و رسانه‌ها، در باب این تغییر و تحولات مدیریتی در عدلیه شکل گرفته است که همه آنها ناشی و مُنبعث از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و ناصحیح و ناصواب قلمداد می‌شوند.

یقیناً و تحقیقاً مرجع انتشار اخبار در باب تغییرات و تحولات مدیریتی در عدلیه، مرکز رسانه قوه قضاییه می‌باشد و هر خبر و گزاره‌ای که خارج از مجرای رسمی مذکور، انتشار می‌یابد و ترویج می‌شود، فاقد صحت و درستی است و بالمرّه تکذیب می‌گردد.

قدر متیقن، به محض تحقق و قطعیت مصادیق تغییرات و تحولات مدیریتی در عدلیه، مراتب مربوطه به نحو مقتضی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه، مخابره خواهد شد.

کد مطلب 6919318
مهسا حيدری توچائی

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