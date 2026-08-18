به گزارش خبرنگار مهر، اعضای یک باند سه‌نفره گردنبندقاپ که با شناسایی زنان در نقاط مختلف تهران، از جمله مقابل کافه‌ها، اقدام به سرقت طلاهای آنها می‌کردند، توسط پلیس تهران دستگیر شدند؛ یکی از متهمان که سابقه طولانی در سرقت و تحمل ۲۰ سال حبس دارد، به شیوه فعالیت این باند و چند فقره سرقت اعتراف کرد.

پلیس تهران از شناسایی و دستگیری اعضای این باند خبر داد؛ سارقان با پرسه‌زنی در نقاط مختلف شهر، زنان را به عنوان سوژه انتخاب کرده و در فرصتی مناسب با ایجاد غافلگیری اقدام به سرقت گردنبند آنها می‌کردند.

بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد اعضای این باند برای انتخاب سوژه‌های خود، زنانی را که در شرایط کم‌توجهی قرار داشتند زیر نظر می‌گرفتند. یکی از شگردهای آنها، شناسایی زنانی بود که مقابل کافه‌ها نشسته و مشغول صرف نوشیدنی بودند.

شناسایی زنان در کافه‌ها و خیابان‌ها؛ شگرد گردنبندقاپ‌ها

سارقان پس از انتخاب سوژه، در فرصت مناسب به او نزدیک شده و با کشیدن گردنبند از گردن وی، به سرعت از محل متواری می‌شدند.

در جریان عملیات پلیس برای دستگیری این باند، دو نفر از متهمان دستگیر شدند و متهم سوم نیز هنگام فرار با مأموران مواجه شد. این متهم در جریان تعقیب و گریز با شلیک پلیس از ناحیه پا مجروح و در نهایت دستگیر شد.

سارق سابقه‌دار: یک لحظه گردنبند را دیدم و سرقت کردم

یکی از متهمان که سابقه‌دار است، درباره نحوه سرقت‌ها اظهار کرد: یک دفعه می‌روی، می‌بینی یک زنجیر گردن طرف است، می‌روی سرقت می‌کنی.

وی درباره سرنوشت طلاهای سرقتی نیز گفت: طلاها را فروختیم.

این متهم همچنین به سابقه خود در زمینه سرقت اشاره کرد و گفت که در سال ۸۸ به اتهام عضویت در یک باند سرقت از افرادی که برای دریافت پول نقد به بانک مراجعه می‌کردند، دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا از اقدامات خود پشیمان است، گفت: پشیمانم.

روایت مالباخته از سرقت گردنبند داخل خودرو

در همین حال، یکی از مالباختگان نیز در تشریح نحوه سرقت گردنبندش گفت: از باشگاه برمی‌گشتم و وارد یک کوچه شدم. یک موتوری از کنار ماشینم آمد و طوری ایستاد که من هم متوقف شوم. چند ثانیه بعد، یک نفر دستش را از شیشه خودرو داخل کرد، لباس من را گرفت و به سمت شیشه کشید و گردنبندم را زد.

وی ارزش گردنبند سرقتی خود را حدود ۱۵ گرم طلا اعلام کرد و افزود: بعد از این اتفاق، هنوز وقتی سوار ماشین می‌شوم، قبل از حرکت درها را قفل می‌کنم و شیشه‌ها را بالا می‌دهم.

۱۵ گرم طلا در چند ثانیه سرقت شد؛ اما ترس ماند

این مالباخته با اشاره به آثار روانی این حادثه گفت: این ترسی که به جان آدم می‌افتد، مخصوصاً برای ما خانم‌ها، تبدیل به یک کابوس می‌شود.

یکی از سارقان گردنبندقاپ که در شمال تهران فعالیت می‌کرد، درباره تعداد سرقت‌های خود اظهار کرد: یک روز سه چهار فقره سرقت کردیم؛ البته بعضی روزها دو سه فقره بود.

وی درباره آخرین محل دستگیری خود گفت: زیر پل صدر دستگیر شدم.

سارق در توضیح اقدام خود پیش از دستگیری عنوان کرد: زاغ‌زنی بود؛ برای سرقت طلای یک خانم رفته بودیم.

وی درباره مشخصات موتورسیکلتی که با آن اقدام به سرقت می‌کردند، گفت: کلیک قرمز بود.

این متهم درباره نحوه دستگیری نیز اظهار کرد: جلوتر ایست بازرسی بود. پلیس حضور داشت و وقتی برای سرقت رفتیم، ما را گرفتند.

او درباره فرار از دست مأموران گفت: موتور را رها کردم و پیاده فرار کردم.

این سارق در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود حضور پلیس به فرار ادامه داده است، گفت: اشتباه کردم.

۱۸ سال زندان؛ آغاز بزهکاری از دوران نوجوانی

این متهم درباره سابقه کیفری خود نیز گفت: حدود ۱۸ سال سابقه زندان دارم.»

وی افزود: اولین بار سال ۷۹ دستگیر شدم.

سارق درباره سن خود هنگام نخستین دستگیری اظهار کرد: «چه بودم و به کانون اصلاح و تربیت رفتم.

وی همچنین درباره آشنایی با همدست خود گفت: با حسام در زندان آشنا شدم و چند سال با هم در زندان بودیم.

این متهم که ۴۲ سال دارد، در پایان با اشاره به سال‌های طولانی حضورش در زندان گفت: خودم را از بین بردم؛ ۱۸ سال زندان بودم و چیزی از زندگی نفهمیدم.

وی درباره درگیری نهایی با پلیس نیز گفت: چهار گلوله خوردم.

به گفته سرهنگ کیانوش نظری، عوامل تیم عملیات کلانتری ۱۲۴ قلهک کمتر از نیم ساعت پس از وقوع سرقت، سارقان را شناسایی کردند و با صدور دستور ایست، قصد متوقف کردن آنها را داشتند، اما متهمان به اخطار پلیس توجهی نکردند.

در ادامه مأموران برای متوقف کردن سارقان اقدام به تیراندازی کردند که یکی از متهمان از ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سارق دیگر نیز دستگیر شد. همچنین وسیله نقلیه مورد استفاده سارقان توقیف و گردنبند سرقتی نیز کشف شد.

شناسایی سارقان توسط چند شاکی

بر اساس اعلام سرهنگ نظری، در ادامه چند نفر دیگر از مالباختگانی که پیش از این سابقه سرقت از آنها ثبت شده بود، به کلانتری مراجعه کردند و با حضور در محل، سارقان را شناسایی کردند.

برای این متهمان پرونده تشکیل شده و اقدامات قانونی در این زمینه در حال انجام است.

سرهنگ کیانوش نظری همچنین با هشدار به سارقان و افرادی که با اقدامات مجرمانه موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان می‌شوند، تأکید کرد پلیس با اینگونه جرایم برخورد خواهد کرد و مأموران در راستای حفظ امنیت مردم و اجرای مأموریت‌های قانونی خود با مجرمان برخورد می‌کنند.