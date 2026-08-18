کاهش ۸ درصدی سرقت در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم طرهانی پیش از ظهر سهشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به رویکرد پلیس در حوزه خدمترسانی به مردم اظهار کرد: تلاش کردهایم تکریم ارباب رجوع و مردم در مجموعه انتظامی مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید عملکرد یک فرد را به پای مجموعه بزرگ انتظامی گذاشت.
وی با اشاره به مأموریتهای گسترده پلیس افزود: نیروی انتظامی با وجود محدودیتهایی که در برخی حوزهها و تجهیزات وجود دارد، تلاش کرده است مأموریتهای خود را بهدرستی انجام دهد و در حوزههای مختلف از جمله تأمین امنیت مراسم مذهبی، تجمعات مردمی و فعالیتهای اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه پلیس در طول دوران جنگ نیز خدمات خود به مردم را متوقف نکرد، ادامه داد: در کلانتریها، پاسگاهها، پلیس آگاهی و پلیسهای تخصصی، خدمترسانی به مردم استمرار داشت و تلاش شد امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.
مردم سرمایه اصلی پلیس هستند
طرهانی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت گفت: سرمایه عظیم پلیس مردم هستند و هر جا مردم از نظام و مجموعههای خدمترسان حمایت کردهاند، موفقیت حاصل شده است.
وی افزود: اگر مردم را نداشته باشیم، در تأمین امنیت موفق نخواهیم بود؛ به همین دلیل حضور در مساجد، ارتباط مستقیم با مردم، برگزاری میزهای خدمت و حضور مسئولان انتظامی در میان مردم از برنامههای مورد تأکید پلیس است.
فرمانده انتظامی استان قزوین اظهار کرد: حضور فرماندهان، معاونان و رؤسای کلانتریها در میان مردم، علاوه بر ایجاد احساس امنیت، برای افرادی که قصد ایجاد ناامنی دارند نیز بازدارنده است.
برخورد با موادفروشان و اراذل و اوباش ادامه دارد
طرهانی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر، اراذل و اوباش و حمل سلاح سرد بیان کرد: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و افرادی که با رفتارهای خود آرامش مردم را مختل میکنند، با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: جمعآوری سلاحهای سرد و برخورد با افرادی که با حمل این سلاحها برای مردم ایجاد ناامنی میکنند نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.
کاهش سرقت در استان قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به وضعیت سرقت در استان گفت: زمانی که مسئولیت انتظامی استان را تحویل گرفتیم، با افزایش سرقت مواجه بودیم اما با همکاری مردم، رسانهها و اقدامات پیشگیرانه پلیس، این روند تغییر کرده و اکنون شاهد کاهش سرقت در استان هستیم.
وی افزود: در حوزه سرقتهای خشن نیز کاهش قابل توجهی در استان اتفاق افتاده و تلاش پلیس این است که با اقدامات پیشگیرانه، امنیت روانی مردم بیش از گذشته تقویت شود.
طرهانی نقش رسانهها در این زمینه را مهم دانست و گفت: وقتی پلیس یک سارق یا فرد شرور را دستگیر میکند، اگر این موضوع اطلاعرسانی نشود، بخش زیادی از جامعه از آن مطلع نمیشوند؛ رسانهها با انعکاس اقدامات پلیس، در ایجاد امنیت روانی جامعه نقش مؤثری دارند.
کشفیات مواد مخدر افزایش یافته است
وی در ادامه با اشاره به مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر که در سطح شهر جولان میدادند با جدیت دنبال شده و کشفیات مواد مخدر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی استان قزوین همچنین از نقش فضای مجازی در اطلاعرسانی اقدامات پلیس سخن گفت و افزود: گاهی یک کلیپ از کشفیات یا اقدامات پلیس در فضای مجازی میتواند بیش از یک خبر مکتوب مخاطب داشته باشد و اثرگذاری بیشتری در آگاهیبخشی عمومی ایجاد کند.
افزایش کشفیات قاچاق کالا
طرهانی با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی گفت: در حوزه مقابله با قاچاق کالا نیز اقدامات جدی انجام شده و کشفیات قاچاق کالا در ماههای اخیر افزایش داشته است.
وی افزود: برخورد با قاچاق کالاهای اساسی، لوازم آرایشی، پوشاک، قطعات و سایر کالاهای قاچاق از جمله اقدامات پلیس امنیت اقتصادی است.
کاهش تصادفات با رویکرد همراهی با مردم
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اقدامات پلیس راه و راهور گفت: برای پلیس جان و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد و تلاش میکنیم در کنار اعمال قانون، فرهنگسازی و آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: هدف پلیس صرفاً جریمه کردن مردم نیست، بلکه تلاش میکنیم با راهنمایی و همراهی شهروندان، میزان تخلفات و تصادفات کاهش پیدا کند.
طرهانی خاطرنشان کرد: در حوزه تصادفات نیز با وجود محدودیتهایی که در تجهیزات هوشمند وجود دارد، اقدامات پیشگیرانه پلیس موجب کاهش تصادفات در استان شده است.
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