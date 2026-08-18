جرایم سایبری در نکا ۵۰ درصد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی راست‌خدیو پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه تأمین امنیت شهرستان نکا، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار تنها روز بزرگداشت یک شهید نیست، بلکه فرصتی برای پاسداشت حقیقت‌گویی، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری است؛ مسیری که شهید صارمی در آن جان خود را تقدیم کرد.

وی خبرنگاران را پل اعتماد میان مردم و دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: خبرنگاران در حوزه امنیت، روایتگر تلاش‌های نیروهای انتظامی هستند و اگر رسانه نباشد، بخش قابل توجهی از اقدامات پلیس برای مردم دیده و اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا با بیان اینکه پلیس و رسانه دو بال تأمین و تثبیت امنیت جامعه هستند، تصریح کرد: نقش رسانه در تقویت احساس امنیت بسیار مهم است و اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد؛ چراکه احساس امنیت گاهی از خود امنیت نیز مهم‌تر است.

سرهنگ راست‌خدیو با اشاره به عملکرد پلیس نکا در سال جاری گفت: با حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، برخورد قانونی و قاطع با مجرمان و حمایت دستگاه قضایی، اقدامات انتظامی با جدیت دنبال شده و در بسیاری از شاخص‌ها شاهد کاهش وقوع جرائم و افزایش کشفیات بوده‌ایم.

وی افزود: وقوع سرقت در شهرستان نکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته و ۸۲ درصد وقوعات سرقت نیز منجر به کشف شده است.

فرمانده انتظامی نکا همچنین از کاهش ۶۰ درصدی جرائم خشن و کاهش ۲۶ درصدی نزاع و درگیری خبر داد و گفت: در حوزه کشف قاچاق چوب نیز شاهد افزایش ۸۷ درصدی کشفیات بوده‌ایم.

پیشگیری، محور اقدامات انتظامی در نکا

راست‌خدیو با تأکید بر رویکرد دانش‌محور پلیس در شناسایی آسیب‌ها و دغدغه‌های شهرستان اظهار کرد: تلاش پلیس بر این است که متناسب با آسیب‌های موجود و مطالبات مردم، راهکارهای عملیاتی و پیشگیرانه برای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان ارائه و اجرا شود.

وی با اشاره به مزاحمت‌های خیابانی افزود: در کنار طرح‌های انتظامی، یک واحد عملیاتی در محدوده خیابان راه‌آهن مستقر شده که این اقدام رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی نکا ساماندهی وضعیت تردد و توقف کامیون‌ها را نیز یکی از دغدغه‌های مردم و پلیس عنوان کرد و گفت: برای توقف کامیون‌ها محل مشخصی در نظر گرفته شده، اما متأسفانه همکاری لازم از سوی برخی رانندگان صورت نمی‌گیرد و صرف اعمال قانون نمی‌تواند این مسئله را به‌طور کامل حل کند.

وی تأکید کرد: حل این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و همراهی عمومی است و رانندگان نیز باید در ساماندهی وضعیت موجود همکاری کنند.

راست‌خدیو همچنین از اجرای هفتگی طرح‌های پاکسازی اماکن و نقاط آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: مطالبات مردم در حوزه امنیت به‌صورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی نکا با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس در حوزه جرائم سایبری اظهار کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، آموزش و هشدارهای پلیسی با جدیت دنبال شده و کارشناسان پلیس با حضور در مدارس، آموزش‌های لازم را ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری وقوع جرائم سایبری در شهرستان نکا ۵۰ درصد کاهش یافته و در حوزه کشف این جرائم نیز ۱۵ درصد افزایش داشته‌ایم.

راست‌خدیو یکی از نقاط مورد توجه پلیس در حوزه آسیب‌های اجتماعی را محله عباس‌آباد عنوان کرد و گفت: این محله از گذشته یکی از نقاط دارای آسیب و چالش در شهرستان بوده که با حضور مستمر پلیس، مشکلات آن تا حد زیادی کنترل و به حداقل رسیده است، اما استمرار پایش و اقدامات پیشگیرانه در این مناطق ضروری است.

هشدار پلیس به خانواده‌ها درباره آسیب‌های فضای مجازی

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی، خانواده‌ها را مهم‌ترین حلقه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: خانواده‌ها باید پیش از آنکه آسیب‌ها جدی شود، نسبت به فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی حساس باشند.

فرمانده انتظامی نکا خاطرنشان کرد: تولید و انتشار محتوای نامناسب می‌تواند نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرار دهد و خانواده‌ها باید با افزایش سواد رسانه‌ای و نظارت آگاهانه، فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی را رصد و مدیریت کنند.

راست‌خدیو در پایان تأکید کرد: دغدغه اصلی پلیس، آرامش و آسایش مردم است و مجموعه انتظامی تلاش می‌کند با حضور به‌موقع، اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی، امنیت پایدار و احساس آرامش را برای شهروندان نکا فراهم کند.