قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود

رئیس مجلس گفت: تا رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکه‌شده و رفع تحریم نفت، تنگه هرمز باز نخواهد شد.