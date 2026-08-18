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کد مطلب 6920501
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود

قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود

رئیس مجلس گفت: تا رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکه‌شده و رفع تحریم نفت، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

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