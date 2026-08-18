دریافت 5 MB کد مطلب 6920501 https://mehrnews.com/x3cQmK ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ کد مطلب 6920501 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمیشود رئیس مجلس گفت: تا رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکهشده و رفع تحریم نفت، تنگه هرمز باز نخواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ترامپ: هیچ مذاکرهای با ایران در جریان نیست قالیباف: شیوه اجرای کالابرگ یا اعتبار آن باید تغییر کند قالیباف: گلایههای اقتصادی مردم بهحق است؛ امروز زمان اتحاد است قالیباف: مجلس آماده همکاری برای اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم است برچسبها تنگه هرمز مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف
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