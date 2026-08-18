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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

قالیباف: مجلس آماده همکاری برای اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم است

قالیباف: مجلس آماده همکاری برای اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آماده است هم در حوزه اصلاح بودجه و هم در حوزه اصلاح برنامه هفتم که مورد تاکید رهبری بود همکاری لازم را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، در جریان جلسه مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) به صورت وبیناری برگزار شد و در جریان بررسی عملکرد دولت در حوزه کالابرگ و تأمین معیشت مردم در پاسخ به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تشکیل کمیته‌ای مشترک بین مجلس و دولت برای تصمیم گیری درباره اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: دو هفته قبل نامه رسمی اصلاح بودجه رابه دولت و محضر شخص رئیس جمهور فرستادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس آماده است هم در حوزه اصلاح بودجه و هم در حوزه اصلاح برنامه هفتم که مورد تاکید رهبری بود همکاری لازم را داشته باشد.



کد مطلب 6920316
رامین عبداله شاهی

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