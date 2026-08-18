قالیباف: مجلس آماده همکاری برای اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، در جریان جلسه مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) به صورت وبیناری برگزار شد و در جریان بررسی عملکرد دولت در حوزه کالابرگ و تأمین معیشت مردم در پاسخ به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تشکیل کمیته‌ای مشترک بین مجلس و دولت برای تصمیم گیری درباره اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: دو هفته قبل نامه رسمی اصلاح بودجه رابه دولت و محضر شخص رئیس جمهور فرستادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس آماده است هم در حوزه اصلاح بودجه و هم در حوزه اصلاح برنامه هفتم که مورد تاکید رهبری بود همکاری لازم را داشته باشد.





