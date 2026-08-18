به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی کوتاه در تروث سوشال مدعی شد: هیچ‌گونه مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و برنامه‌ ای هم برای آن وجود ندارد.

رئیس جمهور متوهم آمریکا در تلاش برای اقناء افکار عمومی کشورش که از گرانی ناشی از تبعات جنگ افروزی وی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز رنج می برند، ادعا کرد: محاصره دریایی همچنان با تمام قوا و به طور کامل برقرار است. تنگه هرمز باز و فعال است! تمامی مین‌های دریایی پاکسازی یا منهدم شده‌اند.

ادعای مضحک ترامپ در حالیست که رسانه های جریان اصلی از تردد اندک در تنگه هرمز به صورت روزانه اخبار زیادی منتشر می کنند.