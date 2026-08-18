حجت الاسلام چوبچیان: خونخواهی شهدا تعطیل‌ بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد چوبچیان، شامگاه سه‌شنبه همزمان با اربعین خاکسپاری رهبر شهید و یکصد و هفتاد و یکمین حماسه حضور مردم لنگرود، با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، اظهار کرد: اگر مسئولان در مسیر مقاومت ایستادگی کنند، مقاومت پاسخ می‌دهد و هزینه آن به‌مراتب کمتر از هزینه سازش خواهد بود.

مظلومیت ولی فقیه به معنای دست‌بسته بودن نیست

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به مفهوم «مظلومیت فعال» در سیره امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اذعان کرد: مظلومیت ولی فقیه به معنای دست‌بسته بودن نیست؛ بلکه امام جامعه می‌تواند در اوج اقتدار، مظلوم باشد و در عین حال از خود و خانواده‌اش برای دفاع شخصی استفاده نکند.

حجت الاسلام چوبچیان با بیان اینکه جامعه شیعی در دوران غیبت از برکات وجود امام زمان(عج) همچون خورشید پشت ابر بهره‌مند است، افزود: امروز نیز مردم از هدایت‌های رهبر انقلاب بهره می‌برند و این هدایت‌ها در عرصه‌های مختلف، از جمله انتخاب فرماندهان ارشد نظامی، آثار خود را نشان داده است.

خونخواهی شهدا دعوای شخصی نیست

مسئول نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اینکه «دعوا بر سر خونخواهی شهید، دعوای شخصی نیست»، تصریح کرد: خونخواهی و دفاع از آرمان‌های شهدا تعطیل‌بردار نیست و مردم با تکیه بر غیرت دینی در میدان حضور پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف، از جمله ونزوئلا، سودان و لیبی، گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد سازش با دشمن لزوماً به تأمین امنیت و رفاه منجر نمی‌شود و مسئولان باید این تجربه‌ها را مورد توجه قرار دهند.

مسئولان دیپلماسی با مردم صادقانه سخن بگویند

حجت الاسلام چوبچیان همچنین خطاب به مسئولان عرصه دیپلماسی تأکید کرد: با مردم صادقانه سخن بگویید و مسائل را برای آنها توضیح دهید. هر توافق، تفاهم و قراردادی که امضا می‌شود، باید با در نظر گرفتن منافع مردم و پاسخگویی در برابر آنان باشد.

وی با اشاره به حوادث صدر اسلام و تحمیل حکمیت بر امیرالمؤمنین(ع) گفت: تاریخ نباید تکرار شود؛ اگر مالک‌اشترها در میدان باشند، جریان‌هایی که در برابر امام جامعه می‌ایستند، مجال عرض‌اندام پیدا نمی‌کنند.

چوبچیان با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد نیز اظهار کرد: ملت‌ها نباید در بزنگاه‌های تاریخی میدان را خالی کنند؛ چراکه اگر مردم کنار بکشند، دشمنان فرصت ورود و تغییر شرایط را پیدا خواهند کرد.

مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان در میدان هستند

این کارشناس مذهبی-سیاسی با تأکید بر نقش مردم در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، همچنان در میدان ایستاده‌اند و مسئولان باید قدر این حضور را بدانند و با عملکرد ضعیف و تصمیم‌های نادرست، سرمایه اجتماعی مردم را تضعیف نکنند.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به مقاومت مردم و رزمندگان در مناطق مختلف، افزود: صبر در منطق قرآن، صبر منفعل نیست؛ بلکه صبر فعال است و انسان باید در کنار صبر، برای آینده آماده و در میدان عمل حاضر باشد.

حاکمان امروز مالک حقیقی زمین نیستند

حجت الاسلام چوبچیان با اشاره به وعده الهی درباره به ارث رسیدن زمین به صالحان گفت: حاکمان امروز مالک حقیقی زمین نیستند و قدرت‌های موقت نمی‌توانند در برابر اراده الهی بایستند.

وی همچنین با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره راهپیمایی اربعین، اظهار کرد: امروز راهپیمایی میلیونی اربعین به یکی از جلوه‌های بزرگ اجتماع شیعیان تبدیل شده است؛ در حالی که در گذشته، حضور در کربلا با محدودیت‌ها و خطرات فراوان همراه بود.

روزهای پیش رو مهم‌تر از گذشته است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «روزهای پیش رو مهم‌تر از روزهای گذشته است»، گفت: دشمن در شرایط دشواری قرار دارد و ممکن است برای خروج از این وضعیت دست به اقدامات مختلفی بزند؛ بنابراین مسئولان باید هوشیار باشند و از اتخاذ تصمیم‌هایی که به تضعیف کشور منجر می‌شود، پرهیز کنند.

این کارشناس مذهبی-سیاسی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت دولتمردان در مسیر آرمان‌های انقلاب و رهنمودهای رهبر انقلاب، برای پیروزی جبهه مقاومت و موفقیت مسئولان در خدمت به مردم دعا کرد و گفت: مردم با وجود داغ شهدای خود همچنان در میدان ایستاده‌اند و این داغ و مطالبه‌گری آنها نباید فراموش شود.