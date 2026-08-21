دریافت 16 MB کد مطلب 6922804 https://mehrnews.com/x3cRjK ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ کد مطلب 6922804 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ تصاویری منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانوادههای شهدا با رهبر شهید لحظاتی منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانوادههای معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط گفتمان خونخواهی بازدارندهترین راه پاسخ به ترور رهبر شهید است گفتگوی جالب یک کودک با فرزند رهبر شهید انقلاب برای گرفتن یک عکس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیعالاول تدبیر راهبردی امام حسن عسکری(ع) برای عبور شیعه از عصر غیبت صدری نیا: رهبر شهید انقلاب دغدغههای فرهنگی و هنری زیادی داشتند برچسبها رهبر شهید خانواده شهدا حضرت آیت الله خامنهای
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