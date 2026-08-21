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کد مطلب 6922804
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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

تصاویری منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های شهدا با رهبر شهید

تصاویری منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های شهدا با رهبر شهید

لحظاتی منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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