به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رحیمی در جمع اعضای انجمن‌ اسلامی مدارس شهرستان ایلام، بر ضرورت شکل‌گیری و گسترش گفتمان خونخواهی و انتقام به عنوان تنها راه بازدارندگی در برابر دشمنان تأکید کرد و آن را میراثی تاریخی برای تداوم مسیر مقاومت دانست.

حجت‌الاسلام رحیمی در این نشست صمیمی که با حضور پرشور دانش‌آموزان عضو انجمن‌ اسلامی مدارس شهرستان ایلام برگزار شد، با اشاره به هجمه‌های بی‌سابقه تاریخی علیه اسلام و جایگاه ویژه جامعه شیعی در جهان، اظهار داشت: فرهنگ مقاومت، رمز اصلی پیروزی در جنگ‌های اخیر بوده و امروز، گفتمان خونخواهی، راهبردی حیاتی برای بازدارندگی محسوب می‌شود.

وی با تفکیک میان انتقام شخصی و انتقام راهبردی، تصریح کرد که هدف نهایی، خروج کامل آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی است، اما در مرحله کنونی، ترویج گفتمان خونخواهی امام شهید و مطالبه عمومی برای قصاص عاملان آن جنایت ضد بشری، عاملی مؤثر در ایجاد رعب و وحشت در میان دشمنان و جلوگیری از تکرار ترورهای کوردلانه است.