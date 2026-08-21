تدبیر راهبردی امام حسن عسکری(ع) برای عبور شیعه از عصر غیبت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی یزدانی پنجشنبه شب در تجمع فاتحان خیبر شهرستان نور در شب شهادت امام حسن عسکری و اربعین تدفین قائد شهید امت با اشاره به نقش مهم حضرت امام حسن عسکری(ع) در آمادهسازی شیعیان برای دوران غیبت، گفت: امام حسن عسکری(ع) تلاش گستردهای انجام داد تا شیعیان در روزگاری که دسترسی مستقیم به امام ندارند، مسیر صحیح را بشناسند و در بازی روزگار دچار سردرگمی نشوند.
وی با بیان اینکه یکی از سختترین دوران امامت، دوران امام حسن عسکری(ع) بود، اظهار کرد: امام در منطقهای نظامی و تحت مراقبت شدید حکومت عباسی قرار داشت و ارتباط مستقیم شیعیان با ایشان روزبهروز دشوارتر میشد.
حجت الاسلام یزدانی افزود: عسکری لقب امام حسن(ع) نبود، بلکه به دلیل سکونت اجباری حضرت در منطقهای موسوم به "عسکر" در سامرا، این لقب برای ایشان به کار رفت؛ منطقهای که ماهیت نظامی و پادگانی داشت و امام در آن تحت کنترل حکومت قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: از دوران امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)، مسیر ارتباط شیعیان با امامان بهتدریج با تعیین وکلا و نائبین مشخص شد و شبکه وکالت نقش مهمی در پیشبرد امر امامت و سیاستهای امامان در جامعه پیدا کرد.
حجتالاسلام یزدانی با اشاره به گستردگی شبکه وکالت در عصر امام حسن عسکری(ع) گفت: طبق نقل شیخ طوسی، ۱۴۹ وکیل در مناطق مختلف فعالیت داشتند و امام حسن عسکری(ع) تنها در ایران ۲۱ نائب و وکیل داشتند؛ از جمله ابراهیم بن عبد ربه در نیشابور، احمد بن اسحاق در قم و ابراهیم بن مهزیار و محمد بن مهزیار در خوزستان.
وی تصریح کرد: انتخاب وکلا به این معنا بود که شیعیان باید بهتدریج یاد میگرفتند امور خود را از طریق نمایندگان امام پیگیری کنند؛ چراکه شرایط به گونهای پیش میرفت که دسترسی مستقیم به امام برای شیعیان ممکن نبود.
حجتالاسلام یزدانی ادامه داد: امام حسن عسکری(ع) شیعیان را به حال خود رها نکرد و در دوران غیبت، چهار نائب خاص با عنوان نواب اربعه شامل عثمان بن سعید، محمد بن عثمان بن سعید، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری را برای ارتباط و ساماندهی امور شیعیان معرفی نمودند.
وی با اشاره به تفاوت نائب خاص و نائب عام اظهار کرد: نائب خاص کسی است که امام به صورت مستقیم او را معرفی میکند، اما نائب عام چنین شرایطی ندارد و فقهای واجد شرایط در هر دوره، عهدهدار هدایت و اداره امور جامعه شیعه میشوند.
حجت الاسلام یزدانی با اشاره به جایگاه فقها در دوران غیبت گفت: در طول تاریخ، فقهایی همچون شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی نقش مهمی در هدایت جامعه شیعه داشتهاند و امروز نیز مسئله نیابت عام فقیه واجد شرایط، در امتداد همین مسیر تاریخی قرار دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: علامه حسنزاده آملی می فرمودند گوشتان به حضرت آیت الله آقای خامنهای باشد، چون گوش او به امام زمان(عجل الله) است.
حجتالاسلام یزدانی در ادامه با اشاره به اهمیت تبعیت از فقیه واجد شرایط گفت: نائب خاص هر کسی نمیتواند باشد و نائب عام نیز در اختیار هر فردی قرار نمیگیرد؛ بلکه این جایگاه نیازمند شایستگیهای علمی، دینی، فقهی، سیاسی و مدیریتی است.
وی با اشاره به جایگاه آیتالله و رهبر شهید سید علی خامنهای و فرزند ایشان، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، اظهار کرد: هر دو در این عصر، به دلیل برخورداری از شایستگیهای لازم، در جایگاه نائب عام امام زمان(عج) قرار دارند و جامعه شیعه باید در مسیر هدایت و ولایت، از فقیه واجد شرایط پیروی کند.
وی با بیان اینکه امام زمان(عج) ما را به حال خود رها نکرده است، خاطرنشان کرد: همانگونه که شیعیان در طول تاریخ در کنار نمایندگان و فقهای بزرگ ایستادند، امروز نیز باید مسیر ولایت و هدایت دینی را بشناسند و در برابر حوادث و فتنههای زمانه دچار سردرگمی نشوند.
حجت الاسلام یزدانی با اشاره به حضور مردم در حمایت از رهبری فقید افزود: این مردم بیش از ۱۷۰ شب نه برای نان و آب و نه برای مطالبه دیگری، بلکه برای دفاع از جایگاه ولایت فقیه و رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای در میدان ایستادند و همانگونه که به پدر ایشان گفتند «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» امروز نیز همین مسیر را ادامه خواهند داد.
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