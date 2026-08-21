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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۱

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیع‌الاول

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیع‌الاول

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خطاب به ملت ایران از آنها برای حضور در مراسم‌های ایام ربیع‌الاول و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ملت شریف، مؤمن و منتظر ایران اسلامی با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه شامگاه جمعه ۳۰ و شامگاه شنبه ۳۱ مرداد، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با قرائت زیارت ال یاسین و اجتماع در میادین ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، با امام حی و حاضر خویش تجدید عهد و بیعت نموده و با یاد امام مجاهد شهید و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با ندای «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» آمادگی و وفاداری خویش را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش می گذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، هنگامه‌ای برای تجدید عهد و میثاق امت با امام عصر (عج) و تداوم خط ولایت و امامت است؛ مقطع و ساعاتی که دل‌های منتظران بار دیگر به سوی قبله امید و نجات بشریت متوجه شده و عهد خویش را با امام زمان(عج) تازه می‌کنند.

امروز، در جهانی که بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت، معنویت و رهایی از ظلم و سلطه است، فرهنگ انتظار و مهدویت، نه یک باور صرفاً فردی، بلکه مکتبی زنده و الهام‌بخش برای ساختن جامعه‌ای مؤمن، عدالت‌خواه، مقاوم و امیدوار به آینده است. نهم ربیع‌الاول، فرصت بازخوانی این عهد و اعلام آمادگی برای یاری امام عصر(عج) و تحقق آرمان‌های بلند مهدوی است.

ملت شریف، مؤمن و منتظر ایران اسلامی با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه شامگاه جمعه ۳۰ و شامگاه شنبه ۳۱ مرداد، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با قرائت زیارت ال یاسین و اجتماع در میادین ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، با امام حی و حاضر خویش تجدید عهد و بیعت نموده و با گرامیداشت یاد امام مجاهد شهید آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره) و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با ندای «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» آمادگی و وفاداری خویش را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش می گذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 6922737
محسن صمیمی

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