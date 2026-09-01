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کد مطلب 6933815
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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

تهران ۵ درجه خنک‌تر می‌شود

تهران ۵ درجه خنک‌تر می‌شود

به گزارش سازمان هواشناسی دمای هوا در مناطق شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور تا آخر هفته روند کاهشی خواهد داشت.

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