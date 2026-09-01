دریافت 71 MB کد مطلب 6933815 https://mehrnews.com/x3cWTs ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶ کد مطلب 6933815 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶ تهران ۵ درجه خنکتر میشود به گزارش سازمان هواشناسی دمای هوا در مناطق شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور تا آخر هفته روند کاهشی خواهد داشت. کپی شد مطالب مرتبط تداوم ناپایداری جوی و احتمال سیلابهای محلی در اردبیل پیشبینی آسمان صاف تا کمی ابری در همدان هشدار تداوم و تشدید بارشها در ۸ استان؛ تهران ۵ درجه خنکتر میشود برچسبها پیش بینی وضعیت هوا آب و هوا بارش باران
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