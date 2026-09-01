صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیشبینی هوا و وضعیت جوی کشور، از وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی مناطق خبر داد و گفت: امروز (سهشنبه، ۱۰ شهریور) در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات البرز در بعضی ساعات رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.
وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۱۱ شهریور) نیز در برخی مناطق شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و خراسان شمالی، در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز پنجشنبه (۱۲ شهریور) نیز در استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی در بعضی ساعات رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: تا پایان هفته، بهتدریج در غرب نیمه شمالی و سپس در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
ضیائیان با اشاره به تداوم وزش باد شدید در شرق کشور گفت: طی پنج روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید ادامه خواهد داشت. همچنین طی امروز و فردا در جنوب غرب، جنوب و دامنههای جنوبی البرز، بهویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: در مناطق مستعد، وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۰ شهریور) صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: حداقل دمای تهران امروز ۲۳ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
کاهش ۵ درجهای دمای تهران تا جمعه
ضیائیان عنوان کرد: طی پنج روز آینده نیز آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعتها افزایش وزش باد یا افزایش ابر رخ خواهد داد.
وی افزود: تا پایان امروز در مناطق جنوبی و غربی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود، همچنین در نیمه شمالی استان تهران، بهویژه در ارتفاعات بالادست، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: از امروز تا روز جمعه (۱۳ شهریور) کاهش دمای هوا بهطور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس در گستره استان تهران پیشبینی میشود.
صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تداوم و تشدید بارشها
وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۸ استان، گفت: امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد مورد انتظار است.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) استانهای گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات و دامنههای مازندران و شرق گیلان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
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