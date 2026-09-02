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کد مطلب 6935908
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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

گل اول استقلال به پرسپولیس یاسر آسانی

گل اول استقلال به پرسپولیس یاسر آسانی

یاسر آسانی در دقیقه ۶۰ دربی ۱۰۷ با شوت دیدنی دروازه پرسپولیس را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

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