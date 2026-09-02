دریافت 15 MB کد مطلب 6935908 https://mehrnews.com/x3cXM9 ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ کد مطلب 6935908 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ گل اول استقلال به پرسپولیس یاسر آسانی یاسر آسانی در دقیقه ۶۰ دربی ۱۰۷ با شوت دیدنی دروازه پرسپولیس را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. کپی شد مطالب مرتبط گل اول پرسپولیس به استقلال توسط محبی تساوی استقلال و پرسپولیس عادلانه بود؛ کسی تصور این بازی را نمیکرد یکی از بهترین دربیها را دیدیم؛ فکر نمی کردم اینقدر زیبا باشد گل «۲۰۰» برای پرسپولیس در تاریخ دربی؛ بازیکن جدید سرخها ماندگار شد برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس دربی 107
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