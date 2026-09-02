به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در دربی 107 پایتخت با تساوی یک - یک در وذرشگاه نقش جهان اصفهان همراه بود. سیروس دین محمدی پیشکسوت استقلال در خصوص عملکرد دو تیم در این بازی گفت: فکر نمی‌کردم بازی تا این اندازه خوب و جذاب شود و خودم هم از کیفیت مسابقه شگفت‌زده شدم.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: واقعاً از بازی لذت بردم. فکر نمی‌کردم دربی اینقدر خوب شود و خودم هم شگفت‌زده شدم. با وجود اینکه بازی با تساوی به پایان رسید، فکر می‌کنم هواداران از تماشای این مسابقه راضی هستند و می‌توانند با خاطره خوبی به خانه برگردند.

وی ادامه داد: نکات فنی زیادی در این بازی وجود داشت و هر دو تیم فوتبال خوبی ارائه کردند. چیزی که برای من جالب بود این بود که هیچ‌کدام از دو تیم با احتیاط بازی نکردند و شاهد یک فوتبال هجومی از سوی استقلال و پرسپولیس بودیم.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: معمولاً دربی‌ها به دلیل حساسیت بالا تحت تأثیر احتیاط قرار می‌گیرند، اما امروز این اتفاق نیفتاد و هر دو تیم برای رسیدن به گل تلاش کردند. من واقعاً از شیوه بازی دو تیم لذت بردم و به نظرم این مسابقه از نظر فنی هم نکات قابل توجه زیادی داشت. نتیجه مساوی عادلانه بود.