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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

گل «۲۰۰» برای پرسپولیس در تاریخ دربی؛ بازیکن جدید سرخ‌ها ماندگار شد

گل «۲۰۰» برای پرسپولیس در تاریخ دربی؛ بازیکن جدید سرخ‌ها ماندگار شد

محمدمهدی محبی با گلزنی در دربی ۱۰۷ پایتخت، نام خود را در تاریخ شهرآورد تهران ثبت کرد تا دویستمین گل تاریخ این رقابت به ثمر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۱۰۷ پایتخت در حالی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که محمدمهدی محبی در دقیقه ۵۰ موفق شد نخستین گل این دیدار را با پیراهن پرسپولیس به ثمر برساند.

محبی در این صحنه با یک شوت آرام، فنی و دقیق از داخل محوطه جریمه، توپ را به تور دروازه حبیب فرعباسی رساند تا پرسپولیس از حریف خود پیش بیفتد.

این گل علاوه بر اهمیت آن برای پرسپولیس، از نظر تاریخی نیز قابل توجه بود؛ چرا که گل محبی، دویستمین گل تاریخ دربی‌های تهران محسوب می‌شود تا مهاجم سرخپوشان در نخستین حضور خود در این رقابت، در نقطه‌ای ویژه از تاریخ شهرآورد قرار بگیرد.

کد مطلب 6935899
مهدی مرتضویان

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