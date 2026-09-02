به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رهبری‌فرد درباره دربی ۱۰۷ پایتخت اظهار کرد: به سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار تبریک می‌گویم. از دقیقه ۴۵ تا ۷۰ یک بازی فوق‌العاده را شاهد بودیم. بعد از آن، بین دقایق ۷۰ تا ۸۰ کمی از کیفیت و ریتم بازی کاسته شد، اما در ۱۰ دقیقه پایانی دوباره هر دو تیم رو به جلو بازی کردند و به دنبال گل بودند.

کاپیتان پیشین پرسپولیس ادامه داد: به نظرم یکی از بهترین دربی‌های سال‌های اخیر را دیدیم. هر دو تیم فوتبال خوبی ارائه کردند و موقعیت‌های کافی هم برای گلزنی داشتند. به همین دلیل با توجه به عملکرد دو تیم، فکر می‌کنم تساوی نتیجه‌ای عادلانه بود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره میزبانی اصفهان از شهرآورد پایتخت نیز گفت: باید به اصفهانی‌ها هم خسته‌نباشید بگویم. میزبانی خوبی داشتند و شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقه فراهم شد. روی هم رفته، هم از نظر کیفیت بازی و هم از نظر میزبانی، شاهد یک دربی خوب بودیم.