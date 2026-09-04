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کد مطلب 6937375
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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

حدیثی آیه ای چیزی بخون مادر…

حدیثی آیه ای چیزی بخون مادر…

وداع تلخ و سوزناک با شهید کوچک در کوهستک جنوب کشورر را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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