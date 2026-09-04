دریافت 10 MB کد مطلب 6937375 https://mehrnews.com/x3cYp6 ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴ کد مطلب 6937375 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴ حدیثی آیه ای چیزی بخون مادر… وداع تلخ و سوزناک با شهید کوچک در کوهستک جنوب کشورر را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط امامان جمعه البرز: امید بدهید، ضعف نه؛ مسئولین آیه یاس نخوانید تشریح جزئیات جدید از پاسخ ایران به جنایت آمریکا در سیریک پاسخ ایران به تجاوز آمریکا محاسبات دشمن را برهم زد تصاویری از محل شهادت ۵ هموطن در مراسم عروسی در سیریک تصاویری از آخرین جشن تولد شهید ۴ ساله کوهستک برچسبها شهید سیریک.هرمزگان هرمزگان
نظر شما