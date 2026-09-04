به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان با محکوم کردن حمله نظامی آمریکا به مناطق مختلف ایران و هدف قرار گرفتن مراسم عروسی در سیریک هرمزگان، اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با ایجاد فضای رعب و وحشت، اراده مردم و مسئولان ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما پاسخ سریع و موشکی جمهوری اسلامی نشان داد که هر تجاوزی با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد و پاسخ ایران به تجاوز آمریکا، محاسبات دشمن را برهم زد.

وی با اشاره به آنچه جنایت‌های آمریکا در منطقه خواند، ابراز کرد: حمله به غیرنظامیان و مردم بی‌دفاع، موضوع تازه‌ای در عملکرد آمریکا نیست و نمونه‌های متعددی از این اقدامات در افغانستان، عراق و یمن به ثبت رسیده است.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان تصریح کرد: در تازه‌ترین مورد، حمله به مراسم عروسی در شهر سیریک استان هرمزگان، بار دیگر چهره واقعی این کشور را نشان داد و بر اثر این جنایت، بیش از ۷۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شدند.

وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا به بخش‌هایی از کشور، هدف‌گذاری دشمن را فراتر از عملیات نظامی دانست و خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها درصدد بودند با ایجاد هراس در جامعه و حتی حمله به یک مراسم خانوادگی، فضای روانی کشور را تحت تأثیر قرار دهند و اهداف خود را در منطقه، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز، دنبال کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در فاصله‌ای کوتاه و کمتر از ۱۵ دقیقه، پاسخی مستقیم به این تجاوز داد و هفت پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای مختلف منطقه از جمله اردن و کویت را با موشک‌های بالستیک مورد هدف قرار داد.

وی این اقدام را نشانه‌ای از توان بازدارندگی جمهوری اسلامی دانست و گفت: پیام این پاسخ آن است که ملت ایران در برابر تجاوز و تهدید تسلیم نخواهد شد و دشمن نمی‌تواند با عملیات نظامی، محاسبات خود را بر کشور تحمیل کند.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان همچنین با اشاره به برخی اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره انتظار برای شکل‌گیری اعتراضات داخلی در ایران، اظهار کرد: چنین محاسباتی با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد و حتی در داخل آمریکا نیز بخش قابل توجهی از مردم نسبت به سیاست‌های ترامپ و عملکرد دولت این کشور ناراضی هستند.

وی افزود: بیداری مردم آمریکا می‌تواند در آینده شرایط سیاسی این کشور را تغییر دهد و زمینه سقوط جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از مراکز قدرت آمریکا را فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل اقتصادی و افزایش نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و از دولت و دستگاه قضایی خواست با جدیت بیشتری برای کنترل گرانی، مقابله با اخلالگران اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، حفظ انسجام اجتماعی و هوشیاری عمومی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مردم و مسئولان باید با وحدت و همدلی، اجازه ندهند فشارهای دشمن به ابزاری برای ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی در جامعه تبدیل شود.