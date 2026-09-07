سیریک چگونه قلب دنیا را به درد آورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، از شب چهارشنبه تاکنون، درست از لحظهای که صدای ساز و آواز، در یک لحظه، جای خود را به فریاد و گریه داد و خانهای که تا چند دقیقه پیش پر از رقص و شادی بود، بهیکباره به تودهای از خاک و آوار تبدیل شد، طولی نکشید که خبر این جنایت به سرتاسر جهان مخابره شد.
این واقعه، در عرض چند ساعت از یک روستای کوچک در جنوب ایران به سراسر دنیا رسید و چیزی از مسببین و نیتشان بر مردم آزاده جهان پوشیده نماند. آنچه در ادامه میآید، مرور برخی از واکنشها از اهالی فرهنگ و رسانه، سیاست، تحلیلگران و شهروندان عادی در سراسر جهان است.
مدیا بنجامین، فعال صلح آمریکایی و بنیانگذار گروه کدپینک، در توییتی نوشت که نخستین روز حمله آمریکا به ایران یک مدرسه ابتدایی بود، و شش ماه بعد، نوبت به یک عروسی رسید. او این پیام کوتاه را همراه با بازنشر گزارش رسانه Drop Site منتشر کرد که در آن آمده بود حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، در استان هرمزگان جنوبی، طبق گفته روابط عمومی هلالاحمر استان، چهار نفر از جمله یک کودک را به شهادت رسانده است.
بشری شیخ، تحلیلگر اجتماعی سیاسی بریتانیایی در توییتی طولانی نوشت که هنوز منتظر بیانیههای محکومیت از سوی شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه درباره کشتهشدن غیرنظامیان ایرانی در یک عروسی توسط بمبهای آمریکایی است. او افزود که محکومکردن کشتار غیرنظامیان باید امری بدیهی باشد و سیاستهای فرقهای هرگز نباید تعیین کند رنج چه کسی شایسته همدلی است؛ با این حال باید گفت که شهرستان سیریک، درست مانند مدرسه میناب، عمدتاً منطقهای با اکثریت اهل سنت است، و پرسید پس خشم رهبران مسلمان سنی کجاست؟
مارک بوتنگا، عضو پارلمان اروپا از بلژیک، در توییتی نوشت که شب گذشته آمریکا به یک عروسی در سیریک، در جنوب ایران، حمله کرده و در میان قربانیان یک کودک خردسال هم بوده است. او سپس پرسید کجاست محکومیتهای اروپایی؟ کجاست درخواستهای تحقیقات؟ چرا در برابر جنایتهای متحدانمان چشمپوشی میکنیم؟ و لینک گزارش الجزیره را هم به توییت خود ضمیمه کرد.
کریستال بال، مجری و روزنامهنگار سیاسی آمریکایی، با لحنی تلخ نوشت که ما این جنگ را با کشتار دختربچههای کوچک آغاز کردیم و حالا یک عروسی را هم بمباران کردهایم؛ او این را هیولاوار توصیف کرد و پرسید اگر همین اتفاق برای ما میافتاد، چه واکنشی نشان میدادیم. این پست را با بازنشر توییت مالاکی براون، روزنامهنگار، همراه کرده بود که در آن آمده بود یکی از حملات سنتکام به این منطقه مسکونی که گفته میشود میزبان یک عروسی بوده اصابت کرده و این محل تنها ۱۵۰ یارد با یک برج مخابراتی که در حملهای جداگانه هدف قرار گرفته بود فاصله داشته و تلفات متعددی از جمله کودکانی که تحت درمان قرار گرفتهاند، گزارش شده است. در ادامه همین رشته، کاربری به نام اصال راد با کنایه نوشت یکی عروسی را بمباران کرد و دیگری پایگاههای نظامی را در تلافی هدف قرار داد، و پرسید حدس بزنید کدامیک را تروریست مینامند!
نوشین منگو، روزنامهنگار ترک با بیش از ۲.۸ میلیون دنبالکننده، بر اساس منابع محلی نوشت که آمریکا مدعی شده حمله شب گذشته به یک برج مخابراتی در ایران بوده، اما ساختمانی نزدیک آن برج که در آن عروسی برگزار میشد نیز مورد اصابت قرار گرفته است. او سپس اشاره کرد که پانزده نفر از مجروحان کودک بودند.
مورگان جی. فریمن، نیز در توییت خود پرسید که آیا بمباران یک جشن عروسی جنایت جنگی محسوب میشود، و بلافاصله پاسخ داد که دونالد ترامپ دقیقاً همین کار را انجام داده است. او این پیام را همراه با همان تصویر گزارش الجزیره از خانه ویرانشده منتشر کرد.
صفحه رسمی سفارت ایران در غنا نیز، با انتشار تصاویری از قطعات فلزی و برچسبهای زرد هشدار که در میان آوار پیدا شده بودند، نوشت که در ویرانههای عروسی سیریک، شماره سریال آمریکایی، برچسبهای هشدار آمریکایی و ترکشهای آمریکایی پیدا شده، و تنها چیزی که غایب بود، وجدان آمریکایی بود.
صفحه Explosive Media، تیم انیمیشنسازی ایرانی به سبک لگو، نیز پس از اولین ساعات این حمله ویدیویی سهدقیقهای منتشر کرد که روایتی دراماتیک از شب حمله به عروسی را به تصویر میکشید. این ویدیو تا لحظه نگارش این گزارش نزدیک به نیم میلیون بازدید از صفحه اصلی خود در اینستاگرام گرفته و بارها در شبکههای اجتماعی سراسر جهان به اشتراک گذاشته شده است.
صفحه Explosive Media همچنین با اسکرینشاتی از حذف محتوای خود در تیکتاک خبر داد و نوشت که ویدیوی آنها به دلیل نقض سیاستهای مرتبط با اطلاعات نادرست حذف شده است. این صفحه افزود که این دقیقاً همان شیوهای است که رسانههای غربی دهههاست با آن ذهنها را کنترل کردهاند؛ نخست جنایت را مرتکب شو، سپس آن را سانسور کن.
مطالب دیگری از این دست که کاربران زیادی را در سراسر جهان منقلب کرد، تصاویری از تشییع شهدای عروسی بود. دنیل مایاکوفسکی، کاربری اسپانیاییزبان، در صفحه ایکس خود تصاویری از مراسم تشییع باشکوه امیرمحمد، کودک چهارسالهای که توسط آمریکا بهطرز وحشیانهای در پی بمباران عروسی سیریک در جنوب کشور شهید بود، منتشر کرد. او در ادامه با لحنی گزنده نوشت که امپراتوری اپستین میخواهد قتل روزانه کودکان را برای ما عادی جلوه دهد و باعث شود چشمانمان را ببندیم.
اد کراسنشتاین، کاربری با بیش از یک میلیون دنبالکننده، در توییتی نقش عامل جنایت را پررنگ کرد و نوشت که ترامپ افراد بیگناه بیشتری را در ایران کشته است؛ به طور خاص به کودکان شهید در شب عروسی اشاره کرد.
رایان روزبیانی، روزنامهنگار نیز در توییتی نوشت که هزاران ایرانی برای تشییع جنازه امیرمحمد کریمی، کودک چهارساله قربانی حمله آمریکا به عروسی در ایران، گرد هم آمدند؛ همراه با ویدیویی از صف طولانی افرادی که بر زمین داغ جنوب ایستاده بودند.
سارا، کاربری دیگر، در توییتی نوشت که عروسی هدف قرار گرفته و بیگناهان، خسارت جانبی محسوب شدهاند؛ و کوهستک را با حملات قبلی در میناب و لامرد مقایسه کرد. او با کنایه پرسید که مدافعان حقوق بشر کجا هستند و نوشت آنها همچنان برای قتل بهانه میتراشند؛ توصیفی که به گفته او نشاندهنده ورشکستگی اخلاقی مطلق است.
دکتر مرام سوسلی، روزنامهنگار و تحلیلگر سوریهای نوشت که دختربچهای کوچک ایرانی پس از بمباران یک مراسم عروسی توسط ترامپ در ایران، در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است؛ همراه با آن ویدیویی از راهرو بیمارستان و تخت بیمار منتشر نمود.
کاربر دیگری از آمریکا نیز با کنایه نوشت که آمریکا یک عروسی در ایران را بمباران کرده (فقط یک عروسی) و افزود که ما هیچوقت آدمهای خوب داستان نبودهایم و نیستیم!
میک والاس، سیاستمدار و نماینده مستقل ایرلندی، نوشت که آمریکا بهتازگی عروسیای در ایران را بمباران کرده که در نتیجه آن پنج نفر از جمله یک کودک کشته و شصتوهشت نفر دیگر زخمی شدهاند. او با انتقاد پرسید آیا هیچیک از رهبران سیاسی ایرلند این جنایت جنگی را محکوم کردند؟ یا حالا دیگر بمباران عروسیها در ایران برای آمریکا عادی شده؟ و در پایان پرسید چه بر سر دغدغه ایرلند برای حقوق بشر و حقوق بینالملل آمده است.
رابرت بروس، فعال سیاسی فضای مجازی نیز نوشت که این اتفاق کاملاً شرمآور است. او یادآوری کرد که دو روز پیش، وقتی ایران پایگاههای آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار داد، ترامپ گفته بود آمریکا پاسخی خواهد داد که ایران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد؛ و امروز، وقتی نیروهای آمریکایی ایران را بمباران کردند، غیرنظامیان را هدف قرار دادند و دقیقاً مکانی را زدند که مراسم عروسی در آن برگزار میشد و چند نفر بیگناه را کشتند. او با کنایه نوشت پس این بود همان پاسخی که ترامپ گفته بود ایران هرگز فراموش نخواهد کرد، در دوران ترامپ، نیروهای آمریکایی به جنایتکاران جنگی تقلیل پیدا کردهاند.
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