کوهستک سند رسوایی و دروغگویی آمریکا

خبرگزاری مهر-گروه استانها-حبیب عیدزاده: آمریکای جنایتکار بار دیگر با حمله به یک محفل خانوادگی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، برگ دیگری از جنایت علیه مردم ایران را رقم زد و با هدف قرار دادن جمعی از شهروندان، خوی ضدانسانی خود را به نمایش گذاشت.
این حمله وحشیانه که به شهادت پنج تن از هموطنان و مجروح شدن ۶۸ نفر دیگر انجامید، بار دیگر ماهیت ضدانسانی دشمنان ملت ایران را آشکار کرد و داغی بزرگ بر دل مردم این خطه از کشور گذاشت.
بندر کوهستک، نگین سواحل مکران، سالهاست با آرامش، نجابت و مردمان سختکوش خود شناخته میشود. این منطقه که در نقطهای راهبردی از جنوب ایران قرار دارد، همواره نمادی از ایستادگی، غیرت و دفاع از مرزهای آبی کشور بوده است.
مردم این دیار نهتنها با دریا و صید پیوندی ناگسستنی دارند، بلکه روحیه ایستادگی و استکبارستیزی نیز بخشی از هویت آنان است.
حمله به کوهستک، در واقع حمله به آرامش و امنیت مردمانی بود که با تکیه بر غیرت ایرانی، در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس، زندگی عزتمندانه خود را دنبال میکنند.
با این حال، کوهستک امروز استوارتر از همیشه ایستاده است؛ مردمی که جنایت دشمن نهتنها آنان را از مسیر خود بازنمیدارد، بلکه عزمشان را برای دفاع از امنیت، عزت و تمامیت ایران اسلامی راسختر میکند.
دشمن با این تصور که ایجاد ناامنی در یک محفل خانوادگی و هدف قرار دادن مردم میتواند خللی در اراده آنان ایجاد کند، بار دیگر دچار خطای محاسباتی شد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه خون بیگناهی از فرزندان این سرزمین بر زمین ریخته میشود، نهال وحدت و همبستگی مردم ریشهدارتر و استوارتر میشود.
مردم سیریک و کوهستک نیز پس از این حادثه با حضور و همراهی خود نشان دادند که هراس جایی در قاموس آنان ندارد. این جنایت نهتنها روحیه مردم را تضعیف نکرد، بلکه انگیزه آنان را برای پاسداری از امنیت و ایستادگی در برابر دشمنان دوچندان کرد.
هدف قرار دادن یک محفل خانوادگی و حمله به غیرنظامیان، نشانهای آشکار از بیاعتنایی عاملان این جنایت به ابتداییترین اصول انسانی و اخلاقی است.
هنگامی که دشمنان از رویارویی مستقیم و شرافتمندانه عاجز میمانند، حمله به مردم و ایجاد رعب و وحشت را در دستور کار قرار میدهند؛ اقدامی که بیش از هر چیز، چهره واقعی آنان را برای افکار عمومی آشکار میکند.
این حادثه را میتوان سند دیگری از تناقض میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و رفتار آن در قبال مردم بیدفاع دانست؛ تناقضی که بار دیگر در برابر چشم جهانیان قرار گرفت.
منطقه سیریک و بنادر اطراف آن، نمونهای روشن از وحدت و همدلی میان مردم شیعه و سنی است. دشمنان ایران همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم، این سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهند؛ اما مردم سواحل مکران نشان دادهاند که دین و مذهب در این منطقه نه عامل جدایی، بلکه زمینهساز همدلی و برادری است.
حضور گسترده و دوشادوش مردم از هر دو مذهب در مراسم تشییع شهدا و همراهی با خانوادههای آسیبدیدگان، بار دیگر نشان داد که تلاش برای ایجاد شکاف در جامعه با شکست مواجه شده است.
این وحدت و همدلی، یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی مردم این منطقه و مانعی جدی در برابر توطئههای دشمنان است.
بعد از این حادثه ماشین تبلیغاتی دشمن تلاش کرد با تحریف واقعیت، ایجاد فضای ترس و دلهره و ارائه روایتی متفاوت از آنچه در کوهستک رخ داده است، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، هوشیاری مردم، رسانههای محلی و کاربران فضای مجازی موجب شد روایتهای تحریفشده نتواند واقعیت این حادثه را تحتالشعاع قرار دهد.
در نهایت، تلاش برای بهرهبرداری رسانهای از این حادثه، نهتنها به هدف مورد نظر دشمن منجر نشد، بلکه بار دیگر زمینهساز همبستگی بیشتر مردم و تقویت روحیه ایستادگی در برابر دشمن شد.
کوهستک امروز، داغدار شهدای خود است، اما خم نشده است؛ مردمی که در کنار خلیج فارس و دریای عمان ایستادهاند و نشان دادهاند که جنایت و تهدید نمیتواند اراده آنان برای دفاع از ایران و حفظ وحدت و امنیت این سرزمین را درهم بشکند.
فعال رسانهای و فعال حوزه بهداشت و درمان *
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