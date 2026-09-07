دریافت 3 MB کد مطلب 6940365 https://mehrnews.com/x3cZD7 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴ کد مطلب 6940365 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴ سفر معاون اول رییس جمهور به قم از افتتاح کارخانه تا شرکت در کارگروه زیارت از جمله برنامههای سفر عارف به قم است. کپی شد مطالب مرتبط دهقان: یک رادار جدید پروازی این هفته به شبکه راداری کشور اضافه میشود عارف: تجهیزات به کار رفته در دوجنگ اخیر در انحصار ایران بود ساختار فرآیندمحور بنیاد شهید ابلاغ شد حسینی بوشهری:تصمیمات اقتصادی باید با دقت و اقناع افکار عمومی اتخاذ شود عارف: جامعه ایرانی همچنان بر پایه هویت فرهنگی و دینی خود ایستاده است برچسبها محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور قم
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