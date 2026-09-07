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کد مطلب 6940365
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

سفر معاون اول رییس جمهور به قم

سفر معاون اول رییس جمهور به قم

از افتتاح کارخانه تا شرکت در کارگروه زیارت از جمله برنامه‌های سفر عارف به قم است.

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