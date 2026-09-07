به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران امروز (دوشنبه، ۱۶ شهریور) در نشست خبری با اشاره به عملکرد بخش حملونقل هوایی کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: ما هم در حوزه فرودگاهی مسئولیت داریم و هم در حوزه ناوبری هوایی. این دو تخصص خاص صنعت حملونقل هوایی در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور قرار گرفته است و همکاران ما با تمام توان، هم در حوزه فرودگاهی و هم در حوزه ناوبری هوایی و کنترل ترافیک فضای کشور، مقتدرانه ایستادند.
وی افزود: بلافاصله بعد از آتشبس، خدمات حملونقل هوایی را به شکل ایمن در فضای کشور ارائه شد. از همان ابتدا که بحث آتشبس شروع شد، انتظار میرفت و پیشبینی ما نیز این بود که بلافاصله حملونقل هوایی به عنوان یکی از خواستههای اولیه اقتصاد کشور مورد توجه قرار بگیرد.
دهقان بیان کرد: اگر قرار باشد جایی را بازسازی کنیم و چرخه اقتصاد به حرکت دربیاید، اولین بخشی که میتواند موتور محرک آن باشد، حوزه حملونقل هوایی و فرودگاههاست. اگر قرار باشد بخشهای مختلف اقتصادی کشور فعالیتهای خود را عادی کنند و به مردم خدمترسانی داشته باشند، قطعاً حملونقل هوایی و فرودگاهها باید پای کار میآمد.
هیچ شرکتی بدون زیرساخت فرودگاهی نمیتواند پرواز کند
وی با بیان اینکه این شرکت در خط مقدم حملونقل هوایی کشور قرار دارد، گفت: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همیشه باید چند قدم جلوتر از سایر بخشهای هوایی باشد؛ چراکه زیرساخت حوزه فرودگاهها روی زمین و زیرساخت حوزه آسمان و فضای کشور، یعنی ناوبری هوایی و کنترل ترافیک هوایی، به دست همکاران ما در شرکت فرودگاهها رقم میخورد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها تصریح کرد: تا زمانی که این زیرساخت فراهم نشود، هیچ شرکت هواپیمایی و هیچ ذینفع دیگری نمیتواند در حوزه هوایی ارائه خدمت کند. بنابراین، این موضوع کار ما را بهشدت سختتر و سنگینتر میکرد.
جنگ ما در شرکت فرودگاهها بعد از آتشبس آغاز شد
وی با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ و ضرورت بازسازی و فعالسازی سریع زیرساختهای حملونقل هوایی اظهار کرد: من به وزیر راه و شهرسازی گفتم جنگ از زمانی شروع شد که جنگ پایان پیدا کرد و بعد از آتشبس، جنگ ما در حوزه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی آغاز شد؛ چراکه باید بلافاصله خدمترسانی میکردیم.
آسیب به زیرساختهای هوایی کشور برخلاف کنوانسیونهای بینالمللی
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این در حالی بود که حجم خسارات واردشده به زیرساختهای حملونقل هوایی غیرنظامی کشور بسیار گسترده بود؛ خساراتی که به ناحق و ناجوانمردانه و برخلاف همه کنوانسیونهای بینالمللی به زیرساختهای حملونقل هوایی غیرنظامی کشور وارد شده بود.
۲۷ فرودگاه کشور در جریان جنگ آسیب دیدند
وی ادامه داد: حدود ۲۷ فرودگاه ما در جریان جنگ در حوزههای مختلف آسیب دیدند و سطوح پروازی، باندها، تاکسیویها، پارکینگ هواپیما، ساختمانهای ایمنی و آتشنشانی که برای نجات جان انسانها هستند، دستگاههای کمکناوبری و دستگاههای کمک بازرسی مورد تهاجم قرار گرفتند.
دهقان تاکید کرد: هر آن چیزی که در حوزه فرودگاهی و در راستای ایمنی و امنیت مسافر مورد استفاده قرار میگرفت، مورد تهاجم قرار گرفت. ترمینالهای مسافری نیز آسیب دیدند و بازسازی آنها کار سخت و سنگینی بود، اما این عزم در وزارت راه و شهرسازی و دولت وجود داشت که خدمات را بلافاصله به چرخه عملیاتی بازگردانیم و این کار بزرگ انجام شد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها گفت: برای بازگرداندن فرودگاهها به چرخه عملیاتی، دو اولویت داشتیم که اولویت نخست را روی موضوع ایمنی گذاشتیم؛ هم در حوزه سطوح پروازی و هم در حوزه سیستمهای ناوبری و کنترل ترافیک هوایی.
وی با اشاره به ظرفیتهای داخلی در حوزه ساختوساز و تجهیزات فرودگاهی گفت: در بخش ساختوساز و حوزه فرودگاهی، توان بسیار خوبی در کشور وجود دارد. پیمانکاران، مشاوران و متخصصان خوبی در خود شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران داریم. از همان روز نخست و حتی پیش از آغاز آتشبس، شرکت فرودگاهها بازسازی سطوح پروازی و باندها را آغاز کردند و اولویت این بود که ابتدا سطوح پروازی را آماده کنیم تا نشست و برخاست انجام شود. همزمان، بازسازی سیستمهای ناوبری و کمکناوبری نیز آغاز شد.
دهقان افزود: اولویت نخست ما متخصصان حوزه ناوبری هوایی شرکت بودند که توانستند از سیستمها و سامانههای موجود به عنوان پشتیبان استفاده کنند و تجهیزاتی را که در زمان جنگ آسیب دیده بودند، دوباره آماده عملیات کنند. پرواز بدون وجود زیرساختهای ناوبری هوایی و فرودگاهی نمیتواند انجام شود. با این رویکرد، بازسازی فرودگاهها و سیستمهای ناوبری را آغاز کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دومین اولویت این مجموعه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اظهار کرد: موضوع دیگری که آغاز کردیم، استفاده از توان داخلی و شرکتهای دانشبنیان بود. در سالیان گذشته با برخی شرکتها در حوزه حملونقل هوایی همکاری کرده بودیم تا از توان داخلی استفاده کنیم و سامانهها، سیستمها و تجهیزاتی را برای ما بسازند.
وی یادآور شد: متأسفانه آن شرکتها نیز در این جنگ آسیب دیده بودند، اما با تمام تلاشی که انجام شد و با همدلی شکلگرفته، زیرساختها را در اختیار آنها قرار دادیم و این شرکتها در کنار متخصصان ما قرار گرفتند. به این ترتیب از توان بخش خصوصی و دانشبنیان نیز استفاده کردیم.
توقف عملیات پروازی منابع درآمدی شرکت فرودگاهها را کاهش داد
دهقان با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اظهار کرد: قاعدتاً بحث تأمین منابع مالی برای این بازسازیها مطرح میشود. اگر بخواهیم به روشهای عادی به این موضوع بپردازیم، قاعدتاً باید دستهایمان را بالا ببریم. شرکتی که بهصورت سالیانه یک شرکت درآمد، هزینهای و مستقل است و منابع درآمدی آن از پروازهای داخلی در فرودگاهها و پروازهای عبوری تأمین میشود، با یک توقف ناگهانی عملیات مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: توقف عملیات باعث از دست رفتن درآمدهای جاری شرکت فرودگاهها شد و در کنار آن، خسارت سنگینی نیز به بخشهای مختلف وارد شده است. نخستین کاری که انجام شد، استفاده از منابع و مدیریت منابع بود. بالاخره بخشی از منابع را در اختیار داشتیم و یکسری مطالبات نیز وجود داشت که باید برای وصول آنها در حوزه داخلی و خارجی اقدام میکردیم.
تجهیزات ناوبری را هم تولید میکنیم هم از خارج وارد خواهیم کرد
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت بخشی از منابع را برای خرید تجهیزات ناوبری، نظارتی و کمکناوبری به شرکت اختصاص داد تا در کنار تولید داخلی که در حال انجام است، بتوانیم بخشی از تجهیزات مورد نیاز را با سرعت از خارج وارد کنیم.
وی افزود: در کنار این اقدامات، به سایر روشهای تأمین مالی نیز روی آوردیم. میتوان گفت با وجود اینکه در شرایط جنگ، اکثر پروژههای ما و حتی میتوان گفت همه پروژههای شرکت متوقف شده بودند و پیشبینی هم نمیشد که جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند، بلافاصله پس از آتشبس و زمانی که توانستیم شرایط را مدیریت کنیم و ارائه خدمات را وارد مرحله عملیاتی کنیم، ادامه پروژهها را با اولویتبندی آغاز کردیم.
همه پروژههای فرودگاهها در جنگ متوقف شد
دهقان ادامه داد: یکی از روشهایی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت، مولدسازی بود. دولت قوانینی را ایجاد کرد و دست دستگاهها و شرکتها را باز گذاشت تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. موضوع بعدی، تأمین نقدینگی و تأمین مالی از منابع بانکی بود. همچنین موضوع مهم دیگری که در دستور کار قرار دادیم، جذب سرمایه از بخش خصوصی با روشهایی مانند BOT، BLT و BOO بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این روشها در دستور کار شرکت فرودگاهها قرار گرفتهاند و امروز میتوانیم بگوییم که بیش از گذشته از روشهای تأمین مالی در حوزه شرکت فرودگاهها استفاده خواهیم کرد تا پروژهها شکل بگیرند و بتوانیم خدماترسانی خود را بهتر از گذشته انجام دهیم.
وزیر راه نگفت پروازها را «ذهنی» کنترل میکنیم
وی درباره اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه کنترل ذهنی پروازها در فضای کشور گفت: هیچگاه وزیر راه و شهرسازی نگفتند که ما پروازها را به صورت ذهنی کنترل میکنیم؛ بلکه اتفاقاً یک اصطلاح کاملاً تخصصی را بیان کردند و گفتند کنترل پروازها به صورت «پروسیجرال» انجام میشود.
پروسیجرال یک اصطلاح تخصصی است
دهقان تاکید کرد: «پروسیجرال» استانداردترین سرویسی است که میتوان در حوزه ناوبری هوایی ارائه کرد. گفته خانم صادق درباره کنترل پروسیجرال اتفاقاً مورد توجه بخشهای تخصصی قرار گرفت. شاید برخی افراد غیرمتخصص برداشت دیگری از این موضوع داشته باشند، اما نمیدانم بحث «پروسیجرال» را از کدام دیکشنری استخراج کردهاند که آن را به معنای «ذهنی» تلقی کردهاند.
وی یادآور شد: بنابراین، ما پروازها را در فضای کشور به صورت استاندارد سرویس میدهیم و این سرویس ترکیبی از دستورالعملها، فرآیندها و تجهیزات است. همه تجهیزات، رادار نیستند و همه تجهیزات کمکناوبری نیز رادار نیستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با بیان اینکه رادار تنها بخشی از تجهیزات ناوبری هوایی است، اظهار کرد: رادار بیشتر در حوزه افزایش ظرفیت به ما کمک میکند و با توجه به ظرفیتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، پروازهای داخلی و بینالمللی که در فضای کشور انجام میشوند، همچنان پایینتر از ظرفیت موجود هستند و ما امکان کنترل این حجم از پروازها را داریم.
یک رادار جدید این هفته به شبکه راداری کشور اضافه میشود
وی از برنامه برای آمادهسازی و توسعه تجهیزات راداری کشور خبر داد و گفت: آمادهسازی رادارها در دستور کار ما قرار گرفته است و در هفته جاری یک رادار جدید به رادارهای کشور در یکی از مناطق کنترل پایانهای TMA پرترافیک اضافه خواهد شد.
۲ رادار جدید با توان متخصصان داخلی وارد مدار میشوند
دهقان ادامه داد: دو رادار دیگر نیز در دستور کار قرار دارند که با توان متخصصان داخلی کشور، در آینده نهچندان دور وارد مدار خواهند شد. همچنین رادارهایی را در دستور خرید داریم که این تجهیزات نیز پس از تأمین و آمادهسازی وارد مدار خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با اطمینان اعلام میکنم که سرویس ایمن و استانداردی ارائه میدهیم. اینکه در حال حاضر شرکتهای خارجی از فضای کشور عبور میکنند نیز نشان میدهد آنها اطمینان دارند که سرویسهای کنترل ترافیک هوایی ارائهشده در ایران، ایمن و استاندارد است.
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