عارف: تجهیزات به کار رفته در دوجنگ اخیر در انحصار ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دومین دوره جایزه ملی شهید دکتر محمدجواد باهنر، انقلاب اسلامی را انقلابی فرهنگی دانست و گفت: یکی از مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی از ابتدا توجه به فرهنگ، علم و دانش بوده است.
وی با اشاره به توطئههای مختلف نظام سلطه از ابتدای انقلاب، از کودتا و حمایت از صدام برای حمله به ایران تا تحریم و تلاش برای فروپاشی اجتماعی، افزود: دشمن پس از ناکامی این توطئهها به مواجهه مستقیم روی آورد و آمریکا با استفاده از رژیم صهیونیستی بهعنوان نیروی نیابتی ذاتی نظام سلطه، دو جنگ را به ایران تحمیل کرد، اما به هیچیک از اهداف خود نرسید.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: این شکست در حالی رقم خورد که نظام استکبار امکانات و منافع منطقه را در اختیار داشت. انتظار ما از کشورهای همسایه، اتخاذ موضع بیطرفانه در برابر دشمن مشترک بود، اما برخی از آنها و حتی کشورهای اروپایی که مدعی بیطرفی بودند، علیه ایران دست به شیطنت زدند. کشورهای منطقه تصور میکردند حمایت آمریکا برای آنها امنیت ایجاد میکند، اما در عمل هم آنها و هم کشورهای اروپایی که راهبرد نفاق را در پیش گرفتند، در برابر آمریکا تحقیر شدند.
همه راهبردهای اقتصادی در شأن مردم و تمدن بزرگ ایرانی را محقق نکردهایم
عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با شرایط جنگی مواجه بوده است، گفت: مدعی نیستیم همه راهبردهای اقتصادی در شأن مردم و تمدن بزرگ ایرانی را محقق کردهایم، زیرا هیچگاه اجازه ندادند با آرامش فکر و برنامهریزی کنیم. با این حال دولت با پیشبینی جنگ تمامعیار، دو برنامه برای اداره کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تهیه کرد. دشمن در جنگ رمضان رهبر نظام را به شهادت رساند، اما به دلیل ظرفیت و استحکام ذاتی و معنوی کشور و حضور مردم در خیابانها نتوانست به اهداف خود برسد.
وی با اشاره به تأکید همیشگی امام راحل و رهبر شهید انقلاب بر توسعه علم، دانش و تعلیم و تربیت افزود: همین نگاه موجب شد دستیابی به جایگاه نخست منطقه در علم و فناوری در سند چشمانداز ۲۰ ساله هدفگذاری شود تا ایران حتی از رژیم صهیونیستی نیز در این حوزه پیشی بگیرد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حفظ دانشمندان و نخبگان کشور گفت: جوانان دانشمند و متخصص باانگیزهای داریم که در دانشگاههایی مانند صنعتی شریف و تهران حدود ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، در حالی که در دانشگاههای خارج از کشور میتوانند چندین هزار دلار دریافت کنند. هنگامی که دولت برای افزایش حقوق استادان اقدام کرد، عدهای اهمیت این موضوع را درک نکردند یا نخواستند درک کنند. کشور به این دانشمندان نیاز دارد و حتی میتوان از ظرفیت علمی نخبگانی که مهاجرت کردهاند و همچنان به کشور خود علاقهمند هستند، استفاده کرد.
عارف جنگهای تحمیلی اخیر را «جنگ علم و فناوری» توصیف کرد و افزود: دانشمندان متخصص ما بهعنوان افسران این جنگ نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند. دشمن تبلیغ میکرد تجهیزات دفاعی ایران وارداتی است، اما افتخار میکنیم که در این دو جنگ از تجهیزاتی استفاده کردیم که انحصار آنها در اختیار ایران و حاصل پیشرفت علمی و فناورانه کشور بود.
وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تربیت نخبگان گفت: آموزش مناسب باید از سالهای نخست مدرسه آغاز شود و بهترین نیروهای دانشگاه تربیت معلم برای تدریس در کلاس اول انتخاب شوند. در دو دهه گذشته طرحهایی در مجلس مطرح شد که براساس آنها تعدادی از نیروهای نهضت سوادآموزی وارد مدارس شدند. در مجلس دهم برخی از این افراد حاضر نشدند برای ارزیابی در آزمون شرکت کنند و در نامهای هشت یا ۹ خطی که برای من نوشتند، چندین غلط املایی و انشایی وجود داشت. اصلاح این شرایط نیازمند شکلگیری اجماع در کشور درباره راهبردهای آموزش و پرورش است.
معلم نباید بدون برخورداری از صلاحیتهای لازم و با سفارش و توصیه دیگران انتخاب شود
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر اصلاح روند گزینش معلمان تأکید کرد و گفت: معلم نباید بدون برخورداری از صلاحیتهای لازم و با سفارش و توصیه دیگران انتخاب شود. باید منزلت شغل معلمی به اندازهای ارتقا یابد که خانوادهها فرزندان خود را به انتخاب رشتههای معلمی تشویق کنند.
عارف با انتقاد از تخریب و حذف الگوهای موجود به دلیل «باندبازیها» گفت: چند الگو مانند شهید باهنر را به دانشآموزان خود معرفی کردهایم؟ باید این رویهها کنار گذاشته شود، زیرا امروز با استکبار جهانی و کدخدای دهکده جهانی رودررو شدهایم.
وی همچنین بر اجرای سند تحول آموزش و پرورش و پرهیز از نگاه اداری به آن تأکید کرد و افزود: باید در رویکردهای چند دهه گذشته خود در آموزش و پرورش تجدیدنظر جدی کنیم، الگوهای مناسب را به نوجوانان و جوانان معرفی و منزلت و معیشت معلمان را ارتقا دهیم. ما مقصریم که الگوی مناسب به جوانان معرفی نکرده و برخی الگوهای موجود را حذف کردهایم.
علم و فرهنگ، چماق و پاسبان نمیخواهد، زیرا نتیجه عکس میدهد
عارف تأکید کرد: الگو را نمیتوان با دستور و بخشنامه ایجاد کرد. اصولاً علم و فرهنگ، چماق و پاسبان نمیخواهد، زیرا نتیجه عکس میدهد. باید جوانانی تربیت کنیم که ایثار در وجود آنها نهادینه شده و خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند؛ بنابراین پیش از تعلیم، وظیفه تربیت داریم و مردم نیز قیم نمیخواهند.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق راهبرد دستیابی ایران به جایگاه تکرقمی جهان در هوش مصنوعی، جایگاهی تأثیرگذار در علم و فناوری و مرجعیت علمی گفت: بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش باید برای کشف استعدادها در سراسر کشور تلاش کنند. جنگهای آینده جنگ علم و فناوری است و دشمن نیز به همین دلیل مراکز حساس پژوهشی ما را هدف قرار داد. دانشمندان متخصص و باانگیزه کشور با تلاش خود موجب شدهاند شرایط ما از آغاز جنگ رمضان و حتی پس از آتشبس در حوزه راهبردهای دفاعی بسیار بهتر شود.
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