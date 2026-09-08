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کد مطلب 6940877
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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

سقوط سقف خانه بر روی تأسیسات برق در بابلسر

سقوط سقف خانه بر روی تأسیسات برق در بابلسر

سقوط سقف یک خانه در بابلسر بر روی تأسیسات برق، موجب آسیب به تجهیزات و اختلال در شبکه برق این منطقه شد.

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