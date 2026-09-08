دریافت 1 MB کد مطلب 6940877 https://mehrnews.com/x3cZQz ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ کد مطلب 6940877 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱ سقوط سقف خانه بر روی تأسیسات برق در بابلسر سقوط سقف یک خانه در بابلسر بر روی تأسیسات برق، موجب آسیب به تجهیزات و اختلال در شبکه برق این منطقه شد. کپی شد مطالب مرتبط بارندگی شدید در مازندران؛ طغیان رودخانهها و آبگرفتگی معابر جاده هراز مسدود شد؛ ترافیک سنگین و مهگرفتگی در محورهای شمالی ۱۹ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدند هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارشهای سیلآسا در شمال و جنوبشرق کشور برچسبها سیلاب بارش باران تاسیسات برق ایران مازندران
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