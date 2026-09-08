به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، تردد در محور هراز در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد، همچنین در آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال و محدوده تونل شماره ۱۸، ترافیک سنگین گزارش شده است.

در سایر محورهای شمالی از جمله محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین تردد در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز روان گزارش شده است.

باران و مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد محورهای شمالی کشور با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در آزادراه کرج - قزوین در محدوده حدفاصل پل حسین‌آباد تا گلدشت و محدوده کردان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

در آزادراه تهران - قم نیز در محدوده وهن‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

در آزادراه ساوه - تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا فیروزبهرام، ترافیک نیمه‌سنگین است.

بارش باران و مه‌گرفتگی در جاده‌های ۴ استان

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان خبر داد.