به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، تردد در محور هراز در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و محدوده ولیآباد، همچنین در آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال و محدوده تونل شماره ۱۸، ترافیک سنگین گزارش شده است.
در سایر محورهای شمالی از جمله محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین تردد در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز روان گزارش شده است.
باران و مهگرفتگی در جادههای شمالی
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد محورهای شمالی کشور با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، در آزادراه کرج - قزوین در محدوده حدفاصل پل حسینآباد تا گلدشت و محدوده کردان، ترافیک سنگین گزارش شده است.
همچنین در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.
در آزادراه تهران - قم نیز در محدوده وهنآباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.
در آزادراه ساوه - تهران، حدفاصل رضیآباد تا فیروزبهرام، ترافیک نیمهسنگین است.
بارش باران و مهگرفتگی در جادههای ۴ استان
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان خبر داد.
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