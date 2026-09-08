۱۹ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۲۱ تا ۲۸ شهریور در مشهد برگزار می شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه شکرانی، زهرا امینی، آیلاحاجیان (اصفهان) عسل دهقانی نیا (اردبیل) نرگس امیر محسنی (تهران) ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان) طناز باقری نیا، فاطمه اکبری فر(خوزستان) سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی) نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین) الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری، آیناز یزدی پور (کرمان)حدیث یاری، الینا منصوری (کرمانشاه) ستایش رضایی(مازندران)

تیم ملی فوتسال جوانان دختر کشورمان خود را برای حضور در مسابقات المپیک جوانان آماده می‌کند.

رقابت‌هایی که آبان‌ سال جاری به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان کشورمان در گروه B این مسابقات با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا هم‌گروه هستند.