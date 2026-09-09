دریافت 17 MB کد مطلب 6942162 https://mehrnews.com/x3d2nN ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ کد مطلب 6942162 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ نوای حاج سعید حدادیان؛ پیوند مشهد امروز با روزهای دفاع مقدس در اجتماع «جانفدایان ایران» در مشهد، نوای حاج سعید حدادیان با یاد شهدا حالوهوای روزهای دفاع مقدس را زنده کرد. کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه گناوه: فعالیتهای قرارگاه جوانی جمعیت گسترش یابد کاظمزاده: فضای مجازی به میدان مهم جنگ فرهنگی تبدیل شده است تنگه هرمز باید مصون از هرگونه مداخله فرامنطقهای باقی بماند ضربالاجل استاندار برای افتتاح باغ موزه دفاع مقدس خوزستان برچسبها سعید حدادیان مشهد دفاع مقدس
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