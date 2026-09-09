دریافت 17 MB
کد مطلب 6942162
  1. فیلم
  2. استان ها
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

نوای حاج سعید حدادیان؛ پیوند مشهد امروز با روزهای دفاع مقدس

نوای حاج سعید حدادیان؛ پیوند مشهد امروز با روزهای دفاع مقدس

در اجتماع «جانفدایان ایران» در مشهد، نوای حاج سعید حدادیان با یاد شهدا حال‌وهوای روزهای دفاع مقدس را زنده کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید