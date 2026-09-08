به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی باغ موزه دفاع مقدس که با حضور مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان به عنوان پایگاه اصلی دفاع مقدس و تقدیم ۲۴ هزار شهید، اظهار داشت: وجود باغ موزه دفاع مقدس در این استان کاملاً ضروری است و هویت، شخصیت مقاوم و رشادتهای مردم این خطه را به نمایش میگذارد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور محترم، پروژه باغ موزه دفاع مقدس را تا ۳۱ شهریور ماه افتتاح خواهد کرد، افزود: از امروز تا روز افتتاح، هر روز جلسه خواهیم داشت و پیشرفت کار در حوزههای مختلف بررسی میشود.
استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت کار ضربتی و شبانهروزی خاطرنشان کرد: از فردا صبح، ۱۰ تا ۱۲ روز کار فشرده و بیوقفه در پیش داریم و هیچ توقفی در کار نباید ایجاد شود.
موالیزاده به تشریح تکالیف دستگاههای مختلف پرداخت و عنوان کرد: شهرداری اهواز موظف به تأمین سهم مشارکت ۱۸۰ میلیارد تومانی و ۳۰ میلیارد تومان نقدی، ساماندهی جاده ساحلی، جمعآوری نخالهها، رنگآمیزی جداول و آبرسانی به نخلستان است؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی باید ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات ۱۴۰۵ را تأمین کند و شرکت توسعه نیشکر نسبت به احداث سردرب اقدام کنند.
وی افزود: شرکت فولاد اکسین تأمین و خرید هواسازها به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شرکت گاز استان شروع عملیات گازرسانی، شرکت مناطق نفتخیز جنوب محوطهسازی و سازمان آب و برق خوزستان نیز مشارکت در تکمیل پروژه را بر عهده دارند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت این پروژه اظهار داشت: خوزستان استانی است که بیشترین نقش را در دفاع مقدس داشته و طبیعی است که باید موزهای در شأن این جایگاه داشته باشد؛ همه دستگاهها بدون استثناء باید پای کار بیایند و از هیچ کمکی دریغ نکنند.
موالیزاده در پایان گفت: از فردا تا روز بهرهبرداری، هر روز از محل بازدید خواهیم داشت و با جدیت تمام و با همه امکانات، این پروژه را به سرانجام خواهیم رساند.
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